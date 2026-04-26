Χαμός στην Ισπανία: Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα ξάπλωσε με μπουνιά τον αρχηγό της Ουέσκα

Το ξύλο της… αρκούδας έπεσε στο μεγάλο ντέρμπι της Αραγονίας μεταξύ της Ουέσκα και της Σαραγόσα για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Ο αγώνας στιγματίστηκε από ανεπανάληπτα επεισόδια στα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας της Σαραγόρα, Εστεμπάν Αντράδα έσπρωξε τον αρχηγό της Ουέσκα, Πουλίδο, και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στη συνέχεια, θόλωσε, έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στον Πουλίδο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο με ένα απίθανο κροσέ.

Una mala acción de (Esteban Andrada), arquero del Real Zaragozaque pone en riesgo no solo su contrato si no su carrera deportiva… pic.twitter.com/SGa4VFO7zv — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) April 26, 2026

Estaba viendo el Huesca 1 Zaragoza 0 cuando faltando un minuto has sucedido esto. Astrada pierde nervios y agrede a Pulido . Estuve en Zuera ( Zaragoza) interno en el Seminario San Gabriel de los padres Pasionistas durante cuatro años . Comencé a jugar de infantil por los… pic.twitter.com/2EeoCDftiq — Miguel A. Portugal (@maportugal55) April 26, 2026

Όπως ήταν επόμενο, ακολούθησε γενική σύρραξη, με τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε ρινγκ.