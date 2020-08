Μια κίνηση του Σέρχιο Αγκουέρο μεταφράστηκε από τους φίλους της Μάντσεστερ Σίτι ως… προάγγελος άφιξης του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα.

Ντελίριο ενθουσιασμού επικρατεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Σέρχιο Αγκουέρο, φίλος και συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής, αφαίρεσε τον αριθμό 10 από το όνομά του στο λογαριασμό του στο Instagram, νούμερο που φοράει στην Μάντσεστερ Σίτι από το 2015 και που έχει… συνδεθεί με τον ηγέτη της Μπαρτσελόνα (βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους Καταλανούς).

Το “kunaguero10″ έγινε «kunaguero” και οι φίλοι της Σίτι αλλά και τα δημοσιεύματα από το νησί αναφέρουν ότι ο Αγκουέρο θα το βγάλει σύντομα και από τη φανέλα του, για να το αφήσει στον Λιονέλ Μέσι.

Το Twitter γέμισε σχόλια ενθουσιασμού από τους φίλους της Μάντσεστερ Σίτι…

