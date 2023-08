Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Χαρτς στη Σκωτία για το πρώτο παιχνίδι στα play off του Conference League και το παιχνίδι είναι ήδη sold out από τους οπαδούς των “καρδιών”.

Το γήπεδο Tynecastle Park, χωρητικότητας περίπου 20.000 θεατών, θα είναι έτσι κατάμεστο στο αυριανό (24/08, 21:45, LIVE από το Newsit.gr) παιχνίδι της Χαρτς με τον ΠΑΟΚ, καθώς η σκωτσέζικη ομάδα ανακοίνωσε επίσημα ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα προσπαθήσει έτσι να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στους ομίλους του Conference League, μέσα σε μία “καυτή” έδρα.

Match tickets for tomorrow’s play-off #UECL clash with Paok FC are now



There are a handful of spaces remaining for hospitality, click below