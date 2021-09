Το… γύρισε η Ατλέτικο Μαδρίτης στο “Αλφόνσο Πέρεθ” με Σουάρες (2-1)! Αντέδρασε στην έδρα της Χετάφε και πέτυχε την ανατροπή, αφού αγωνίστηκε με παίκτη περισσότερο. Δυο γκολ ο Ουρουγουανός, το νικητήριο στο 90+2′.

Ο Λουίς Σουάρες οδηγεί και φέτος την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Ουρουγουανός… ανέλαβε δράση στην έδρα της Χετάφε και οδήγησε τους “ροχιμπλάνκος” στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1.

Η ομάδα του Μίτσελ στρίμωξε στα “σχοινιά” τους περσινούς πρωταθλητές της La Liga στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής με το γκολ του Μίτροβιτς λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Ωστόσο, η αποβολή του Αλένια στο 74′ με απευθείας κόκκινη άλλαξε τα δεδομένα του ματς,. Ο Σουάρες ανέλαβε “δράση” και με τα δύο τέρματα στο 78′ και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε τη νίκη στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Με τη νίκη αυτή και μετά από 6 αγώνες στη La Liga, η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς, με την Ρεάλ Μαδρίτης όμως να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και να βρίσκεται στο -1. Σε δύσκολη θέση ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, αφού η Χετάφε παραμένει δίχως βαθμό έπειτα από 6 αγωνιστικές.

Getafe 1-2 Atletico Madrid | GOAL! Suarez



