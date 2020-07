Στατιστικά που δεν τα έχουμε δει ποτέ ξανά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός έκανε ένα τραγικό παιχνίδι με τη Γιουβέντους, κόντρα στη Σασουόλο (3-3).

Ο χαρακτηρισμός “άφαντος” πήρε… σάρκα και οστά! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής στην ισοπαλία της Γιουβέντους με τη Σασουόλο.

Ο Πορτογάλος επιθετικός ψάχνει ένα ακόμα γκολ για να γίνει ο πρώτος παίκτης που έχει πετύχει 50 τέρματα σε Premier League, La Liga και Serie A. Στην αναμέτρηση κόντρα στη Σασουόλο όμως του πήγαν όλα… στραβά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν στα social media οι επικριτές του, κανένα από τα 10 σουτ τα οποία επιχείρησε, δεν κατέληξε στην εστία της Σασουόλο.

Ο 35χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πολλά… μηδενικά στα στατιστικά του (όπως 0 ντρίπλες), μόνο 20 πάσες που έφτασαν σε συμπαίκτη και 4 φάουλ.

CRISTIANO RONALDO ONCE AGAIN WOKE UP FEELING DANGEROUS TODAY 🔥 🔥 🔥😈😈😈



Goals: 0

Assists: 0

Shots on target:0

Dispossessed: 10 times

Touches: 30

Accurate passes: 20

Long balls: 0

Crosses: 0

Dribbles: 0

Fouls: 4 pic.twitter.com/bMLTH2Dqlk — ً (@xOluwaseyi) July 15, 2020

Ronaldo is just the best dw about it pic.twitter.com/3szA0VPvSo — okoye (@Okoye_val) July 15, 2020