Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την αποστολή ή για την περιοδεία τους στην Ασία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην βρίσκεται σ’ αυτή.

Ο Πορτογάλος επιθετικός αιτιολόγησε την απουσία του, τονίζοντας ότι πρέπει να λύσει κάποια οικογενειακά προβλήματα, την ώρα που πιέζει ον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, για να του βρει νέα ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τονίζει, πάντως, ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει συμβόλαιο με την ομάδα για έναν ακόμη χρόνο και δεν παραχωρείται ενώ στην παρουσίαση της νέας εμφάνισής της είχε ως κεντρικό πρόσωπο τον Πορτογάλο.

🚨 #MUTOUR22 SQUAD 🚨



Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season… 💪🔴#MUFC