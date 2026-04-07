Χουάντσο ενόψει του Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: «Αγαπιόμαστε με τον αδερφό μου, αλλά μεγαλώσαμε βρίζοντας ο ένας τον άλλον»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον αδερφό του, Μπίλι, στο Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός, για την 36η αγωνιστική της Euroleague και μίλησε για την… αντιπαλότητά τους, η οποία και τους οδήγησε μέχρι το NBA.

Από την αυλή του σπιτιού του, Μπίλι και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα βρεθούν να “μονομαχούν” στο Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός και ο φόργουρντ του “τριφυλλιού” αναφέρθηκε σε αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Οι δηλώσεις του Χουάντσο

Για την ιδιαιτερότητα του να παίζει αντίπαλος με τον αδερφό του: «Νιώθω υπέροχα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Κάθε φορά που μοιραζόμαστε το γήπεδο είναι φανταστικό. Μεγαλώσαμε μαζί, αγαπιόμαστε. Κάναμε το όνειρό μας πραγματικότητα με το ΝΒΑ, όπου παίξαμε πολλές φορές αντίπαλοι. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να παίξουμε μαζί στην εθνική ομάδα. Το να κερδίζουμε μαζί για την Ισπανία ήταν το καλύτερο συναίσθημα».

Για την κρισιμότητα του αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν και τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν τελικό».



Για την επικοινωνία τους πριν από το τζάμπολ: «Ναι, φυσικά μιλάμε. Μεγαλώσαμε βρίζοντας ο ένας τον άλλον (γέλια). Παίζαμε “ένας εναντίον ενός” στην αυλή μας μέχρι κάποιος να μην αντέχει άλλο. Μεγαλώσαμε ως ανταγωνιστές και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε τις καριέρες που έχουμε. Γι’ αυτό είναι καλό για εμάς να ανταγωνιζόμαστε».

Για το αν θα ήθελε τον Γουίλι για συμπαίκτη: «Τον θέλω ως συμπαίκτη σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι σπουδαίος παίκτης. Δεν έχει παίξει πολύ τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά το ταλέντο του είναι ακόμα εκεί. Φυσικά, του εύχομαι τα καλύτερα όπου και να πάει. Θα είμαι πάντα ο Νο.1 θαυμαστής του».

Για το ποιον θα υποστηρίζει η μητέρα τους: «Δεν ξέρω, πρέπει να τη ρωτήσετε. Είναι δύσκολο».

Για την πόλη της Βαρκελώνης: «Έχει τα πάντα, καλό vibe. Είναι πολυπολιτισμική πόλη με υπέροχο φαγητό. Σίγουρα είναι ένα υπέροχο μέρος να επισκεφθείς. Είμαι από τη Μαδρίτη, είμαι φαν της Ρεάλ. Μεγάλωσα στην καλύτερη πόλη του κόσμου, αλλά και η Βαρκελώνη είναι καλή. Πρώτα η Μαδρίτη και μετά η Αθήνα».

Για το τραγούδι που έχει γραφτεί για εκείνον από Έλληνα καλλιτέχνη: «Μου έστελναν όλα τα βίντεο στο TikTok, ήταν καλό. Δεν καταλαβαίνω πολλά, αλλά είναι τιμή σου όταν κάποιος δημιουργεί ένα τραγούδι για σένα. Είναι μεγάλη τιμή. Δεν έχω συναντήσει τον καλλιτέχνη, αλλά θα τον καλέσω στο ΟΑΚΑ. Ίσως βάλουν το τραγούδι να παίξει στο γήπεδο».