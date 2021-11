Στις 29 Νοεμβρίου θα γίνει γνωστός ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, με τα τελευταία δημοσιεύματα να θέλουν τον Λιονέλ Μεσί να παίρνει το βραβείο.

Ο Αργεντινός σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν είναι εξαιρετικά πιθανό να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη Χρυσή Μπάλα μέσα από τα χέρια του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Λίγες ημέρες πριν την τελετή απονομής από το France Football, ο Λιονέλ Μέσι είναι σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ του Calciomercato και του SkySport Italia, Ματέο Μορέτο, ο νικητής και για έβδομη φορά ο κάτοχος του πολυτιμότερου βραβείου.

Σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, την είδηση την γνωρίζουν ήδη και οι φίλοι του. Αναμονή, λοιπόν, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου για να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ή Λιονέλ Μέσι;

According to @MatteMoretto, Leo Messi has won the 2021 Ballon d’Or and he and his friends have already been informed about it.



Let’s see..