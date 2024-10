Χρυσή Μπάλα: Ο Βινίσιους δεν θα ταξιδέψει στο Παρίσι σύμφωνα με δημοσίευμα

Ανατροπή με την κατάκτηση της χρυσής μπάλας, καθώς ο Βινίσιους παρότι ήταν το φαβορί για να την κατακτήσει φέρεται να χάνει στο νήμα από τον Ρόδρι, με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης να μην ταξιδεύει στο Παρίσι για την απονομή.

Το βραβείο της χρυσής μπάλας για τη σεζόν 2023/24 θα δοθεί σήμερα Δευτέρα (28/10/24) με τον Βινίσους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης να κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.

Και αυτό διότι όπως έχει κυκλοφορήσει σε δημοσιεύματα ο Βίνι δεν θα είναι ο μεγάλος νικητής, κάτι που έχει εξοργίσει τους ανθρώπους της Ρεάλ, αλλά και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.



No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0