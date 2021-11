Λαμπερές παρουσίες στον τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας από το περιοδικό France Football και τη FIFA, με τη διάσημη ηθοποιό Ζεντάγια να εντυπωσιάζει με το σέξι φόρεμά της.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς ταινιών Σπάιντερμαν, μαζί με τον ίδιο τον… άνθρωπο – αράχνη, Τομ Χάλαντ, ήταν από τους καλεσμένους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στην εκδήλωση και φυσικά κέρδισαν τα “φλας” κατά την άφιξή τους.

Η Ζεντάγια μάλιστα, δεν απέφυγε να δείξει στο κόκκινο χαλί και το μαύρο φόρεμά της, το οποίο είχε μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική πλάτη, με ένα περίτεχνο χρυσό σχέδιο.

Welcome to @Zendaya and Spiderman @TomHolland1996, at the 2021 Ballon d’Or Ceremony !#ballondor pic.twitter.com/0fWFRzQTgC