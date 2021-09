Η συνεργασία της Παρί Σεν Ζερμέν με την Crypto.com θα της αποφέρει ένα πολύ σημαντικό ποσό.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η Παρί Σεν Ζερμάιν συμφώνησε να διαφημίζει την πλατφόρμα διακίνησης κρυπτονομισμάτων με την επωνυμία Crypto.com.

Το ρεπορτάζ της “Equipe” αναφέρει πως το συγκεκριμένο deal θα φέρει στα ταμεία του κλαμπ περίπου 25-30 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε ότι μέρος του πριμ υπογραφής που εισέπραξε ο Λιονέλ Μέσι κατά τη μετακίνησή του στη γαλλική ομάδα, πληρώθηκε σε κρυπτονομίσματα.

