Ο Ζοσέ Σα είναι μια από τις “κολώνες” της Γουλβς και έχει εντυπωσιάσει τους πάντες στην Premier League. Δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο για την κορυφαία φετινή μετεγγραφή στο Νησί.

Η ιστοσελίδα «Athletic» έκανε αφιέρωμα στον Ζοσέ Σα και θεωρεί πως με βάση τους αριθμούς του στο φετινό πρωτάθλημα, ο πρώην πορτιέρε του Ολυμπιακού είναι η κορυφαία μετεγγραφή του καλοκαιριού.

Το δημοσίευμα επικαλείται στατιστικό, σύμφωνα με το οποίο ο Σα έχει αποτρέψει τα περισσότερα γκολ (με το σχετικό ποσοστό ν’ ανέρχεται στο 5,56). Επίσης, αναφέρεται ότι ο Πορτογάλος είναι ένας γκολκίπερ που μπορεί να παίζει μακριά από την εστία, με αποτέλεσμα να έχει επέμβει σε πολλές περιπτώσεις.

Ακόμα, γίνεται και αναφορά και στην ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια, αλλά και στα βολέ του, που βοηθούν τη Γουλβς να βγάζει αντεπιθέσεις.

Έτσι, το «Athletic» αναρωτιέται -στην ανάρτηση του- εάν ο Ζοσέ Σα είναι η καλύτερη μετεγγραφή στη φετινή Premier League. Θυμίζουμε ότι ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει παίξει σε όλα τα ματς της Γουλβς (20 συμμετοχές) έχει δεχτεί μόλις 15 γκολ και έχει 8 clean sheet.

▪️ Best shot-stopper in PL in 21-22 – 5.56 goals prevented

▪️ Sidewinder kicks help Wolves launch counters – assist for Jimenez vs #LFC

▪️ Sweeper-keeping takes pressure off CBs – Coady having brilliant season



📝 @TimSpiers & @MarkCarey93