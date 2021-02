Υπερασπίστηκε τον Ντόντσιτς και «στόλισε» on air δημοσιογράφο: «Άντε γα@@@» (video)

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικες δεν δίστασε να πει τα «γαλλικά» του σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, σχολιάζοντας δημοσιογράφο, για την ατάκα του κατά του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Μαρκ Κιουμπάν μίλησε στην εκπομπή «Cari & Jemele Won’t Stick to Sports» και άφησε άναυδες τις δυο δημοσιογράφους που τον φιλοξένησαν.

Ο ιδιόρρυθμος ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς κλήθηκε να σχολιάσει μια πρόσφατη τοποθέτηση του Ζακ Λόου (γνωστός δημοσιογράφος του ESPN) για τον Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Τεξανοί έχουν αυτή τη στιγμή ρεκόρ 9-15 με τον Σλοβένο να δέχεται αρκετή κριτική. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος χαρακτήρισε τον Ντόντσιτς πολύ «γκρινιάρη», τονίζοντας πως αναλώνεται πολύ περισσότερο στο να μιλάει στους διαιτητές, ζητώντας κάποια σφυρίγματα.

«Θα σου πω ακριβώς τι πιστεύω: Άντε γα@@@, Ζακ Λόου, δεν έχεις ιδέα!», είπε αρχικά ο Μαρκ Κιουμπάν, για να προσθέσει: «Γνωρίζω τον Λούκα. Δεν είναι μεγάλος γκρινιάρης. Είναι παθιασμένος. Νοιάζεται και θέλει να νικάει. Δεν είναι από τους Ευρωπαίους παίκτες που τους βλέπεις να… παρακαλούν όλη την ώρα και να μιλούν σε μία ή… πέντε διαφορετικές γλώσσες. Αλλά, όχι δεν είναι γκρινιάρης. Είναι ταλαντούχος».

“F—k you Zach Lowe, you don’t know sh-t.”



– Mark Cuban when asked about Lowe saying he thinks Luka is becoming one of the biggest whiners in the league pic.twitter.com/HT9UvWVSS5