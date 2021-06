Ο Γιάννης Αντετοκουνμπο δεν… κρύφτηκε και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον “killer” των Νετς, Κέβιν Ντουραντ, μετά την ήττα των Μπακς στο Μπρούκλιν.

Ως τον «κορυφαίο παίκτη στον κόσμο αυτή την εποχή» χαρακτήρισε τον Κέβιν Ντουράντ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς στην έδρα των Νετς με 114-108 στο πέμπτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς της Ανατολικής περιφέρειας.

Ο «Greek freak» παραδέχθηκε πως τα έκανε «θάλασσα» με το λάθος του στο τέλος του αγώνα ενώ δήλωσε πανέτοιμος για το έκτο ματς τα ξημερώματα της Παρασκευής (18/6) στο Fiserv Forum.

«Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα στο μαρκάρισμα του KD; Είστε κοντά μας πολύ καιρό. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε; Ότι θα μπορούσα να τον μαρκάρω και να του στείλουμε δεύτερο παίκτη ε; Δεν ξέρω, είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Είναι δύσκολο. Είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή και πρέπει να τον κερδίσουμε σαν ομάδα. Πρέπει να τον δυσκολέψουμε, πρέπει να συνεχίσουμε και να ελπίζουμε ότι θα αστοχήσει. Θα υπάρχουν στιγμές που θα τον παγιδεύουμε και άλλες που δεν θα το κάνουμε. Στο τέλος της ημέρας, έκανε απίστευτη δουλειά. Θέλω να τον αντιμετωπίσω, θέλω αυτή την πρόκληση στο επόμενο ματς, αν ο προπονητής μου θέλει να το κάνω, θα είμαι έτοιμος γι’ αυτό.

Στο τέλος η πάσα ήταν καλή, απλώς δεν κατάφερα να βάλω και τα δύο χέρια μου στη μπάλα. Τα έκανα θάλασσα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να στέκεσαι σε μια φάση. Πρέπει να σκεφτείς το Game 6 και να σκεφτείς πως θα κερδίσεις εκεί. Πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας. Η ήττα είναι ήττα. Με έναν πόντο ή με 30, όταν χάνεις προβάδισμα 15 πόντων, η ήττα είναι ήττα. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, να μπούμε στο Game 6 για να πάρουμε το παιχνίδι. Το Game 5 μας πονάει λίγο, αλλά σε δύο ημέρες πρέπει να τα δώσουμε όλα. Το Μπρούκλιν έκανε το τέλειο ματς, ο KD έβαλε πενηντάρα, ο Τζεφ Γκριν έβαλε επτά τρίποντα, ο Μπλέικ Γκρίφιν ήταν καλός. Δεν σκέφτομαι τα φάουλ, κάποιες φορές οι διαιτητές θα χάσουν κάποια σφυρίγματα. Πρέπει να προσπαθώ περισσότερο, δεν με ενδιαφέρουν τα φάουλ, απόψε η προσπάθειά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε».

Reporter asks Giannis Antetokounmpo what they could have done better vs Kevin Durant. Giannis invites the reporter to a conversation.



Giannis, former MVP & Defensive Player of the Year, answers: #NBA #NBAPlayoffs #NBATwitter pic.twitter.com/IvlAV272Zu