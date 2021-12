Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πιθανόν να αποχωρήσει από τον πάγκο της Έβερτον, με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να είναι ο πρώτος υποψήφιος για να αναλάβει χρέη προπονητή στην αγγλική ομάδα.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έλυσε τη συνεργασία του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 21 Νοεμβρίου κι από τότε κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον διάφορων ομάδων.

Μία από αυτές είναι η Έβερτον, η οποία βρίσκεται στη 14η θέση και είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο να είναι αβέβαιο.

Όπως αναφέρουν μέσα της Αγγλίας, έχουν γίνει οι πρώτες επαφές της Έβερτον με τον Σόλσκιερ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Μπενίτεθ.

