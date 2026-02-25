Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι της Euroleague

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία για την 29η αγωνιστική της Euroleague (25/02/26, 20:00) με στόχο τη νίκη παρά τις απουσίες των Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ.

Ο χαμένος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι πλέον στο παρελθόν, αφού ο Ολυμπιακός πρέπει να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις για να κάνει ένα μεγάλο βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 (25/02/26) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ θα απουσιάσουν, αφού ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει ενοχλήσεις στη μέση και ο Σέρβος ψηλός υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα στο Allwyn Final 8.