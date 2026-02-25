Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Για την αντίδραση μετά την απώλεια του Κυπέλλου στο Κάουνας χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό καλείται να συγκεντρωθεί στα παιχνίδια της Euroleague, αρχής γενομένης από το Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της Euroleague (25/02/26, 20:00, Newsit.gr, Novasports Prime).

Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού στη σκληρή έδρα της Ζαλγκίρις, καθώς στο Allwyn Final 8 απέκτησαν προβλήματα τραυματισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σέρβος ψηλός έχει υποστεί κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και θα μείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες, ενώ ο Βεζένκοφ έχει ενοχλήσεις στη μέση και είναι άγνωστο το διάστημα απουσίας του, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα αργήσει να επιστρέψει.

Για τους Πειραιώτες θα απουσιάζουν και οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, αφού έχουν ενσωματωθεί με την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ για τα παιχνίδια με το Μαυροβούνιο. Ο Τζόσεφ αναμένεται να αγωνιστεί αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουορντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός είχε πάρει εύκολα τη νίκη στο ΣΕΦ με 95-78, με την αναμέτρηση να είχε στιγματιστεί από το σοβαρό τραυματισμό του Έβανς.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 18-9 στη Euroleague και είναι στη δεύτερη θέση της κατάταξης, δύο νίκες μακριά από την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ. Οι Λιθουανοί είναι στην έβδομη θέση με ρεκόρ 16-12 και προέρχεται από μεγάλη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη.

Ιγκόρ Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία), θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης.