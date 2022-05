Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε μία ανάσα από την πρόκριση στα ημιτελικά της Ρώμης, ωστόσο έπαθε ένα απίστευτο μπλακ άουτ στο φινάλε του δεύτερου σετ κι αποκλείστηκε από την Ονς Ζάμπερ (2-1 σετ).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κρατούσε τη νίκη στα χέρια της και τίποτα δεν έδειχνε ότι μπορεί να αποκλειστεί από την Ζάμπερ. Κι όμως η Μαρία Σάκκαρη, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, κατέρρευσε στο δεύτερο σετ και τελικά ηττήθηκε άνετα από τη φορμαρισμένη αντίπαλο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τίποτα δεν έμοιαζε ικανό να αφήσει τη Μαρία Σάκκαρη εκτός ημιτελικών της Ρώμης στα πρώτα γκέιμ του αγώνα. Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν φανταστική στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε άνετα με 6-1.

Η Σάκκαρη διατήρησε τον ξέφρενο ρυθμό της και στο δεύτερο σετ. Κατάφερε και πάλι να σπάσει άνετα το σερβίς της Ζάμπερ και να προηγηθεί με 5-2, σερβίροντας για το ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σ’ εκείνο το χρονικό σημείο, η Ελληνίδα τενίστρια κατέρρευσε κι όλα διαλύθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Η Ζάμπερ, όχι μόνο έσωσε το ματς, αλλά πήρε πέντε συνεχόμενα γκέιμ, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 7-5.

Η Μαρία Σάκκαρη αδυνατούσε να αντιδράσει, με την αντίπαλο της να κυριαρχεί και στο τρίτο σετ, το οποίο πήρε άνετα με 6-1!

Το Νο.7 του κόσμου πέρασε έτσι στον δεύτερο διαδοχικό της ημιτελικό σε τουρνουά WTA 1000 και φιλοδοξεί να κατακτήσει τον δεύτερο σερί τίτλο της.

NO QUIT 😤



🇹🇳 @Ons_Jabeur fights back from the brink of defeat! Books her place in the semifinals.#IBI22 pic.twitter.com/l00mVuogzV