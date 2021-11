“Κλασικός” Ζέλικο Ομπράντιβιτς. Του… γύρισε το μάτι, ακολούθησαν ουρλιαχτά προς τους παίκτες της Παρτιζάν, κάποια δευτερόλεπτα σιωπής και μετά οι οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν. Η πρώτη ήττα της Παρτιχζάν όμως ήρθε τελικά.

Το περιστατικό έγινε στον εντός έδρας αγώνα της Παρτιζάν με την Ανδόρα στο Eurocup, για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τη… θυμωμένη του “μεταμόρφωση”, χωρίς τουλάχιστον να τον δούμε να αλλάξει χρώμα.

Ο Σέρβος κόουτς έγινε έξαλλος με τον Αλέξα Αβράμοβιτς, φωνάζοντας παρατεταμένα -και σε μεγάλη ένταση- προς τον παίκτη της Παρτιζάν, και καλώντας τον να πασάρει επιτέλους την μπάλα.

Οι φωνές του Ομπράντοβιτς δεν ήταν αρκετές για να… ξυπνήσουν την ομάδα του. Η Παρτιζζαν ηττήθηκε από την Ανδόρα στη Σερβία με 61 60. Η ομάδα του πολυνίκη τεχνικού γνώρισε έτσι την πρώτη ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις έπειτα από 10 σερί νίκες!

