Οι προτάσεις γάμου κατά τη διάρκεια αγώνων στις ΗΠΑ είναι συχνό φαινόμενο, αλλά ένα ζευγάρι στο Τέξας το πήγε ένα… βήμα παρακάτω, κάνοντας το γάμο του στο ημίχρονο του Ντάλας Μάβερικς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Η νύφη περπάτησε στο παρκέ και έφθασε μέχρι τον γαμπρό για να ανταλλάξουν δαχτυλίδια και να κάνουν το γάμο τους μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς των Ντάλας Μάβερικς.

Το γεγονός ήταν φυσικά πρωτότυπο και “κέρδισε” μία ανάρτηση και από τον επίσημο λογαριασμό του NBA στα social media.

