Μεγάλο πλήγμα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς με τον Ρίκι Ρούμπιο. Ο Ισπανός γκαρντ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ.

Ραντεβού… με την ατυχία είχε ο Ρίκι Ρούμπιο, λίγο πριν το φινάλε του 2021. Ο Ισπανός γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Πέλικανς και τα αποτελέσματα των εξετάσεών του επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο.

Ο Ρίκι Ρούμπιο υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα χάσει όλο το υπόλοιπο της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ. Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός γκαρντ είχε υποστεί τον ίδιο ακριβώς τραυματισμό και στο ίδιο γόνατο το 2012 όταν αγωνιζόταν στους Τίμπεργουλβς.

Cavaliers guard Ricky Rubio has suffered a season-ending ACL tear to his left knee, sources tell ESPN.