Ζήτησε συγγνώμη ο Αντετοκούνμπο! “Εννοούσα ό,τι είπα, αλλά…”

Η κίνηση του Χεζόνια να περάσει πάνω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά από ένα κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έφερε την αντίδραση του Έλληνα γκαρντ – φόργουορντ, ο οποίος και προειδοποίησε τον Κροάτη για την επόμενη φορά.

Ο “Greek Freak” έδειξε όμως να έχει μετανιώσει για λόγια που χρησιμοποίησε σε εκείνη τη συνέντευξη μετά το ματς, εξηγώντας ότι επιθυμεί να αποτελέσει ένα καλύτερο πρότυπο για τα παιδιά που τον παρακολουθούν.

«Ο,τι είπα το εννοούσα. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνω πίσω τα λόγια μου. Δεν ήμουν θυμωμένος ή απογοητευμένος μετά το παιχνίδι. Πρέπει να επιλέγω πιο καλές λέξεις για να στέλνω το μήνυμά μου. Όμως είναι δύσκολο, γιατί δεν είμαι από το εξωτερικό.

Είμαι πρότυπο για πολλά παιδιά και να βλέπεις παιδιά στο δρόμο και να λένε για σένα «ναι, χτύπα τον στα αρχ…». Δεν είναι καλό. Εννοούσα αυτό που έλεγα, αλλά έπρεπε να διαλέξω καλύτερες λέξεις».

Giannis apologizes for saying he’d “punch [Hezonja] in the nuts”… but says he still meant what he said 😂

(via @Bucks)pic.twitter.com/0S5x6LBRJa

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 3, 2018