Ο Ζοάο Κανσέλο έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν εκ των κορυφαίων μπακ του κόσμου, κάνοντας τη διαφορά στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά ο ίδιος αποκάλυψε ότι σκέφτηκε ακόμη και να σταματήσει από το ποδόσφαιρο.

Ο Πορτογάλος μίλησε για το θάνατο της μητέρας του και πόσο τον επηρέασε η απώλεια της, τονίζοντας πλέον ότι είναι αυτή που του δίνει δύναμη να συνεχίζει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κανσέλο ανέφερε σε συνέντευξή του τα εξής: «Όταν έχασα τη μητέρα μου έπιασα πάτο. Ήμουν σαν ρομπότ που απλά έβγαζε τη μέρα, κοιμόταν και μετά ξυπνούσε για να κάνει όσα έπρεπε και να τελειώσει και η επόμενη μέρα. Δεν είχα όρεξη για ποδόσφαιρο, δεν απολάμβανα τίποτα και είχα σκεφτεί να τα παρατήσω. Δεν μου έβγαζε τίποτα πια νόημα…

Σταδιακά και με τον καιρό η χαρά μου για τη μπάλα επέστρεφε και πλέον όταν παίζω με τη Σίτι ή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας την αισθάνομαι να με παρακολουθεί…».

