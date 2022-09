Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ασταμάτητος στη φετινή Formula 1 και πέτυχε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του για τη Red Bull, αυτή τη φορά μέσα στην έδρα της Ferrari στη Μόντσα.

Παρότι ξεκίνησε από την 6η θέση, με τον Λεκλέρ και τη Ferrari στην pole position, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα σε ολόκληρο τον αγώνα και με το αυτοκίνητό του να είναι ανώτερο σε κάθε κατάσταση, βρέθηκε εύκολα στην πρώτη θέση και πανηγύρισε μία ακόμη νίκη στο φετινό σιρκουί.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Λεκλέρκ με τη Ferrari, με τον Ράσελ και τη Mercedes στην τρίτη θέση του βάθρου, ενώ εξαιρετικούς αγώνες έκανα οι Σαινθ και Χάμιλτον στην 4η και την 5η θέση, αφού ξεκίνησαν από τις τελευταίες θέσεις στην εκκίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε με αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά την κατάρρευση του κινητήρα της Μακλάρεν του Ρικιάρντο.

