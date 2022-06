Κόκκινη σημαία στα επίσημα δοκιμαστικά του GP της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν, λόγω των κομματιών που έφυγαν από την Aston Martin του Λανς Στρολ, μετά το ατύχημα που είχε ο Καναδός πιλότος.

Ο Λανς Στρολ έχει επαφή με τον προστατευτικό τοίχο της στροφής 2 στην πίστα του Μπακού και γέμισε την πίστα με συντρίμμια… κυρίως με την εμπρός πτέρυγά της Aston Martin, που έφυγε από τη θέση της, την ώρα που ο μπροστινός δεξιός τροχός του έπαθε ζημιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία των δοκιμαστικών, λόγο πριν το τέλος του Q1, σταμάτησε για αρκετά λεπτά, με τους διοργανωτές να βγάζουν κόκκινη σημαία. Να αναφέρουμε ότι ο Καναδός πιλότος είχε -λίγο πριν το συγκεκριμένο περιστατικό- ένα ακόμα συμβάν, αφού προσέκρουσε στην μπαριέρα αλλά κατάφερε να συνεχίσει.

Μαζί με τον Στρολ, στο Q1 αποκλείστηκαν και οι Μάγκνουσεν, Άλμπον, Λατίφι και Σουμάχερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚩 RED FLAG 🚩



Stroll has hit the barriers at Turn 2#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/41gz31FQdp