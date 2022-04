Formula 1 και ατυχήματα… πάνε μαζί. Επεισοδιακοί ήταν οι πρώτοι γύροι του Grand Prix της Εμίλια-Ρομάνια, που φιλοξενείται στην πίστα της Ίμολα, με τους Κάρλος Σάινθ και Φερνάντο Αλόνσο να μένουν εκτός αγώνα.

Η εκκίνηση έγινε σε βρεγμένο οδόστρωμα, με τον Μαξ Φερστάπεν να κρατάει την πρώτη θέση στην εκκίνηση. Λίγο πίσω του, όμως, υπήρξε… ατύχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο είχε επαφή με τον Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari του δεύτερου να κολλάει στην αμμοπαγίδα και βγαίνει εκτός «μάχης», προς απογοήτευση των «τιφόζι» που βρέθηκαν από νωρίς στην πίστα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

🇪🇸 | Así fue el accidente entre #Sainz y Daniel #Ricciardo . 🇬🇧 | This was the accident between #Sainz and Daniel #Ricciardo . #F1 #Formula1 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/xau7gHSNAw

Sainz makes his way back to the pits



Huge disappointment for him and all his fans 😫#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ZCZW3eOyzW