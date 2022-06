Ο Μαξ Φερστάπεν τα… έβαλε με τους αντιπάλους και τις βροχερές συνθήκες που επικράτησαν στην πίστα «Ζιλ Βιλνέβ» του Μόντρεαλ, βγήκε νικητής και θα εκκινήσει από την pole position στο Grand Prix του Καναδά.

Παρά τη βρεγμένη πίστα στον Καναδά, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εκπληκτικός και πήρε την pole position, με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια θέση πίσω από τον περσινό πρωταθλητή της Formula 1 και την Red Bull του, θα βρεθεί ο Φερνάντο Αλόνσο με την Alpine, ενώ την πρώτη τριάδα της εκκίνησης συμπληρώνει ο Κάρλος Σάινθ με Ferrari.

Λόγω της βροχής οι οδηγοί «έτρεξαν» στο πρώτο μέρος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών με «φουλ» βρόχινα ελαστικά, ωστόσο στη συνέχεια η βροχή σταμάτησε και η πίστα άρχισε να στεγνώνει σιγά-σιγά, με αποτέλεσμα να «φορέσουν» τα ενδιάμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν το τέλος του τρίτου και τελευταίου μέρους των επίσημων δοκιμαστικών ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη Mercedes πήρε το ρίσκο να χρησιμοποιήσει σλικ (μαλακά) ελαστικά, ωστόσο δεν δικαιώθηκε στην επιλογή του, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στην όγδοη θέση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη δεύτερη Ferrari και ο Γιούκι Τσουνόντα με AlphaTauri θα εκκινήσουν από την τελευταία σειρά στο καναδικό γκραν πρι, καθώς άλλαξαν μονάδα ισχύος, ενώ ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull είχε ένα ατύχημα στο δεύτερο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών, με αποτέλεσμα να διακοπεί το Q2 και ο Μεξικανός να εγκαταλείψει.

Classification from an edge-of-your-seat qualifying session in Montreal 📸#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/22vKyxjFVk