Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari βλέπει να δυσκολεύει πολύ η προσπάθεια του, για επιστροφή στις νίκες στη Formula 1.

Την… πλάτη όλων των πιλότων θα δει ο Σαρλ Λεκλέρκ κατά την εκκίνηση του αυριανού (19.06.2022) Grand Prix της Formula 1 στο Μόντρεαλ.

Η Ferrari αναγκάστηκε να προχωρήσει και σε άλλες αλλαγές στο μονοθέσιο του Μονεγάσκου πιλότου, με αποτέλεσμα ο Λεκλέρκ να εκκινεί από την τελευταία θέση του Grand Prix του Καναδά.

Υπενθυμίζουμε αρχικά ο Λεκλέρκ είχε τιμωρηθεί με ποινή δέκα θέσεων αφού η Ferrari επέλεξε να αντικαταστήσει την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα στο μονοθέσιο του. Οι νέες αλλαγές, όμως, έφεραν και τη συγκεκριμένη ποινή.

