Τα έχουμε δει… όλα στο Grand Prix του Μονακό. Έξαλλος ο πιλότος της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ, με την απόφαση της ομάδας του σε pit stop – Μάλιστα, εμφανίστηκε να χτυπάει εκνευρισμένος το τιμόνι του.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ ήταν με άνεση επικεφαλής στο GP του Μονακό και άνοιγε σημαντική διαφορά από τους Σάινθ, Πέρεζ, Φερστάπεν. Ο Μονεγάσκος, όμως, μπήκε στα πιτς από λάθος που υπήρξε στην επικοινωνία με τους ανθρώπους της Ferrari.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την βροχή να ελαττώνεται, ο Πέρεζ της Red Bull μπήκε πρώτος στα πιτς για αλλαγή ελαστικών (ενδιάμεση γόμα). Ακολούθησε, δύο γύρους αργότερα, ο Λεκλέρ, ο οποίος επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Πέρεζ. Βλέποντας ότι η πίστα είχε πια στεγνώσει πια αρκετά, για χρησιμοποίηση σλικς, Ferrari και Red Bull κάλεσαν τους πιλότους τους για αλλαγή.

Η “σκουντερία” κάλεσε για αλλαγή ελαστικών τον Σάινθ και αμέσως πάλι τον Λεκλέρ. Για τον Σάινθ αυτό ήταν το πρώτο πιτ-στοπ, κι έτσι πέρασε τον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος βγήκε από τα πιτς και βρέθηκε πίσω από Πέρεζ, Φερστάπεν και Σάινθ βρέθηκκαν μπροστά από τον Μονεγάσκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα του -να χτυπάει το τιμόνι του μονοθεσίου- τη στιγμή που μπήκε στα πιτς, αλλά και το… παγωμένο κλίμα προς την ομάδα του, όταν βγήκε κόκκινη σημαία -λόγω του ατυχήματος του Μικ Σουμάχερ-, μαρτύρησε τον εκνευρισμό του Λεκλέρκ.

What a double pit stop!! #Carlos55 and #Charles16 stopped for hard tyres.



They are P2 and P4 now. #MonacoGP pic.twitter.com/hJdcFetwuo