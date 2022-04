Η Ferrari έπαιξε… εντός έδρας, αλλά δεν είδε ούτε ένα της μονοθέσιο να ανέβει στο βάθρο. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Εμίλια-Ρομάνια, που φιλοξενήθηκε στην πίστα της Ίμολα. Το 1-2 έκανε η Red Bull. 6ος ο Λεκλέρκ, έχοντας έξοδο στον 53ο γύρο – Ατύχημα ο Σάινθ μετά την εκκίνηση.

Το Grand Prix στην Ίμολα αποδείχθηκε… ονειρεμένο για τον Μαξ Φερστάπεν. Μια ημέρα μετά την κατάκτηση της pole position στο sprint race έκανε… περίπατο με την Red Bull του, μειώνοντας σημαντικά τη διαφορά από τον Σαρλ Λεκλέρκ.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε τη δεύτερη φετινή του νίκη στη Formula 1, με την Red Bull να πανηγυρίζει το «1-2», καθώς δεύτερος τερμάτισε ο Σέρχιο Πέρες με το άλλο μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας.

