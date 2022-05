Η πολύ δυνατή βροχή που “χτυπάει” το Μονακό δεν επέτρεψε να γίνει η προκαθορισμένη εκκίνηση στο φημισμένο Grand Prix της Formula 1.

Μετά από δύο καθυστερήσεις, ο γύρος σχηματισμού στο Grand Prix του Μονακό ξεκίνησε με 16 λεπτά καθυστέρηση (στις 16:16).

Τα μονοθέσια έκαναν δυο γύρους πίσω από το Όχημα Ασφαλείας, με την ορατότητα να είναι… τραγική και οι διοργανωτές έβγαλαν κόκκινη σημαία και η εκκίνηση αναβλήθηκε, με τα μονοθέσηα να επιστρέφουν στα πιτς.

Οι οργανωτές περιμένουν τη βροχή να κοπάσει και τα “ποτάμια” στην άσφαλτο του Μονακό να αδειάσουν από το πολύ νερό.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή φαίνεται να απομακρύνεται.

