Αποκλειστικές Bentley για την Ελλάδα με έμπνευση από την καλντέρα της Σαντορίνης

Μπορεί η ελληνική αγορά για τη βρετανική Bentley, του ομίλου VW, να είναι περιορισμένη, εντούτοις η Ελλάδα αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Όπως για παράδειγμα η καλντέρα της Σαντορίνης, που ενέπνευσε τη Mulliner να δημιουργήσει για τη Bentley Athens την Caldera Collection, με δύο μοναδικές εκδόσεις, μία Bentley Continental GTC Azure και μία Bentley Bentayga Azure.

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Η Continental GTC Azure, σε ανοικτή αρχιτεκτονική, έρχεται σε άμεση σύνδεση με το τοπίο, δίνοντας μια grand touring εμπειρία με έμφαση στην άνεση, την ευεξία και την εκλεπτυσμένη απόλαυση της διαδρομής.

Από την άλλη, η Bentayga Azure εκφράζει τη δύναμη και τη σταθερότητα του ηφαιστειακού τοπίου, με προηγμένες τεχνολογίες σε ένα πολυτελές SUV.

Κοινός σχεδιαστικός άξονας των δύο αυτοκινήτων είναι η εξωτερική απόχρωση που παραπέμπει στο σκούρο ηφαιστειακό πέτρωμα, οι κόκκινες λεπτομέρειες στη θερμή ενέργεια της λάβας, ενώ οι μαύρες γυαλιστερές επιφάνειες και τα διακριτικά στοιχεία Mulliner προσθέτουν βάθος και καθαρότητα στη συνολική σύνθεση.

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Η σύνδεση με τη Σαντορίνη συνεχίζεται στην καμπίνα, όπου οι ειδικά επιλεγμένες επενδύσεις φυσικής πέτρας αντλούν έμπνευση από τις γεωλογικές υφές και τους σχηματισμούς λάβας του νησιού.

Επίσης, υπάρχουν ραφές αντίθεσης σε απόχρωση εμπνευσμένη από τη λάβα, bespoke λεπτομέρειες και αποκλειστικά διακριτικά Caldera Collection.

Κάθε στοιχείο των δύο αυτοκινήτων κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε στο χέρι από τη Mulliner, στην έδρα της Bentley στο Crewe της Αγγλίας.

Η Caldera Collection δεν αποτελεί σειρά περιορισμένης παραγωγής. Πρόκειται για δύο one-off Bentley, σχεδιασμένες ως αυτοτελή έργα εξατομίκευσης και προορισμένες να παραμείνουν μοναδικές. Οι ειδικές επιγραφές Caldera Collection πιστοποιούν τον αποκλειστικό χαρακτήρα τους.

Καταλήγοντας, η Mulliner είναι το παλαιότερο αμαξοποιείο στον κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί και αποτελεί την κορυφαία έκφραση εξατομίκευσης της Bentley.