Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό και πολύ σπορ Hyundai IONIQ 3

Σχεδιαστικά οι Κορεάτες της Hyundai, που διαθέτουν το δικό τους στυλιστικό και τεχνολογικό κέντρο στη Γερμανία, τα μοντέλα που παρουσιάζουν και δη τα ηλεκτρικά, είναι καλλίγραμμα.

Παγκόσμια πρεμιέρα σήμερα –αλλά το είδαμε μόνο διαδικτυακά- για το ολοκαίνουργιο IONIQ 3, με τολμηρό σχέδιο βασισμένο στη φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai.

Ένα ευέλικτο compact hatchback μήκους 4,155μ., με μεταξόνιο 2,68μ.

Ο σχεδιασμός συνδυάζει ένα χαμηλό, κομψό εμπρός τμήμα με μια συνεχόμενη γραμμή οροφής που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα (πολύ καλός συντελεστής αεροδυναμικής 0,26), διατηρώντας παράλληλα την ευρυχωρία της καμπίνας και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ισορροπία μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης και χώρων στο εσωτερικό.

Ξεχωρίζουν τα φωτιστικά στοιχεία pixel, που αποτελούν σαφές στοιχείο ταυτότητας της γκάμας IONIQ, ενώ σε καμία περίπτωση μπροστά δεν θυμίζει ότι είναι ηλεκτρικό, όπως σχεδόν όλα που έχουν κλειστή μάσκα. Εδώ θα βρούμε και αεραγωγούς χαμηλά, όπως και πίσω αεροτομή.

Στο εσωτερικό, τα στοιχεία δημιουργούν μια οικεία ατμόσφαιρα σαλονιού, τα χρώματα και οι επενδύσεις είναι εμπνευσμένα από φυσικά τοπία, σε συνδυασμό με έντονη αναφορά στο ιταλικό design επίπλων της δεκαετίας του 1970. Τα υλικά είναι βιώσιμα και ανακυκλωμένα, τα καθίσματα Premium Relaxation (θερμαινόμενα και αεριζόμενα μπροστά) προσφέρουν άνεση για πέντε επιβάτες, διαθέτει αρκετά μεγάλο χώρο αποσκευών 441 λίτρων, ενσωματωμένο Megabox για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο και ηχοσύστημα BOSE Premium.

Η πιο σπορ έκδοση N Line φέρει μεγάλη μαύρη μάσκα με αισθητά πιο μεγάλες γρίλιες, 19άρες ζάντες με σκούρο φινίρισμα, μεγάλη πίσω αεροτομή και λειτουργικό διαχύτη, διακριτικές κόκκινες πινελιές και ειδικό τιμόνι N.

Βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform (E-GMP) του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt, το IONIQ 3 θα διατίθενται προσθιοκίνητο, με δύο επιλογές μπαταρίας, με αντίστοιχες επιλογές ισχύος.

Η έκδοση Standard Range με μπαταρία 42,2 kWh προσφέρει αυτονομία άνω των 344 km (Standard Range), και αποδίδει 147 ίππους (107,8 kW), ενώ η έκδοση Long Range με μπαταρία 61 kWh ξεπερνά τα 496 χλμ. και έχει ισχύ 135 hp (99,5 kW).

Και στις δύο εκδόσεις η ροπή είναι 250 Nm, ενώ η επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα ανέρχεται σε 9,0 και 9,6 δευτ., αντίστοιχα, με την τελική ταχύτητα να ορίζεται στα 170 χλμ./ώρα.

Τεχνολογικά φέρει σύστημα infotainment Pleos Connect βασισμένο σε Android Automotive OS (AAOS), δύο οθόνες 12,9 ή 14,6 ιντσών για σαφή και διαισθητική πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος, την πλοήγηση και τη συνδεσιμότητα, Hyundai Digital Key 2 για είσοδο χωρίς κλειδί μέσω smartphone ή wearable, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και Plug & Charge, ενώ επιτρέπει ταχεία φόρτιση DC (10%–80% σε 29 λεπτά (Standard) / 30 λεπτά (Long), καθώς και φόρτιση AC έως 22 kW.

Καταλήγοντας, ως προς την ασφάλεια εφοδιάζεται με τεχνολογίες ADAS τελευταίας γενιάς, όπως: Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) και Blind-Spot View Monitor (BVM), υποστηριζόμενες από επτά στάνταρ αερόσακους.

Αναμένεται προς το καλοκαίρι στην Ελλάδα.