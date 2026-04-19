Geely Starray EM-i – Δοκιμή: Ατού τα πολλά χιλιόμετρα, η ποιότητα των υλικών και η τιμή

Όταν η Geely συστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2025, υποσχέθηκε ότι δεν θα έχει μόνο αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις για την αγορά.

Μπορεί να έκανε ντεμπούτο με το αμιγώς ηλεκτρικό ΕΧ5, και να πλασαρίστηκε ικανοποιητικά στην αγορά της μεσαίας D-SUV κατηγορίας, ωστόσο αδημονούσε να φέρει -και δεν άργησε πολύ- ένα μοντέλο που θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση, εφοδιασμένο και με θερμικό κινητήρα.

H έλευση του Starray EM-i, με τεχνολογία Super Hybrid, δηλαδή νέας γενιάς Plug-in hybrid, που θα εξηγήσω τη διαφορά στη συνέχεια, ενδυνάμωσε την εικόνα της Geely στη χώρα μας, πρόσθεσε δεύτερο μοντέλο στις εκθέσεις, και όγκο στις πωλήσεις.

Οδήγησα το Starray EM-i για πάρα πολλά χιλιόμετρα, σε μικτές συνθήκες, όπως κάνω πάντα. Σε πόλη, αυτοκινητόδρομο, ορεινά μέρη, σε άσφαλτο και χώμα, αποκτώντας μια συνολική εμπειρία από ένα μοντέλο με χαρακτήρα.

Μεγαλοπρεπές σε διαστάσεις και ευγενές σε χαρακτήρα, το D-SUV μοντέλο των 4,740μ. μήκους, 1,905μ. πλάτους και 1,685μ. ύψους, δείχνει το μέγεθός του εύκολα, χωρίς να προκαλεί. Οι λείες επιφάνειες και οι καμπύλες, αναδεικνύουν μια καλοσχηματισμένη σιλουέτα, που με την κλειστή μάσκα σε μπερδεύει ότι είναι ηλεκτρικό, αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια. Διότι στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα, όπως και στα πλάγια, υπάρχουν εισαγωγές αέρα για να ψύχουν τον κινητήρα βενζίνης.

Τα σχιστά LED φωτιστικά, το μακρύ καπό με δύο διακριτές νευρώσεις, το σήμα της μάρκας με τα έξι τετραγωνάκια που αρχίζεις να το μαθαίνεις, το σπόιλερ αλουμινίου μπροστά, τα περιμετρικά προστατευτικά, οι 18άρες ζάντες αλουμινίου, οι ράγες αλουμινίου οροφής, η LED μπάρα για τα πίσω φώτα που αγκαλιάζει όλο το πλάτος του αμαξώματος και η αεροτομή οροφής, με το ολόγραμμα της Geely στην πίσω πόρτα, συνθέτουν μια εικόνα άξια προσοχής.

Κι αυτή η προσοχή μετατρέπεται σε στάση προσοχής, σαν αποτείνοντας φόρο τιμής, βλέποντας την καμπίνα. Επειδή μου αρέσει το χρώμα -κι εν γένει τα χρώματα- αυτή η μουντάδα -για να μην πω η μαυρίλα- που βλέπεις σε πολλές καμπίνες, οι στυλίστες φαίνεται ότι πήγαν με τα γούστα μου.

Με ένα χρώμα σαν αυτές τις καραμέλες βουτύρου που έτρωγα παλιότερα -και τώρα τις τσακίζω όπου τις βρω-, που σου αφήνει γλυκιά γεύση στο… μάτι (αδόκιμος όρος, αλλά τον προτιμώ), η ταπετσαρία από συνθετικό δέρμα είναι όλα τα λεφτά. Και ταιριάζει απίστευτα με αυτό το σκούρο γκρι στο πάνω μέρος του ταμπλό, στο πίσω μέρος του μικρού, πολυγωνικού τιμονιού, στα πλαϊνά των θυρών, στα πλαϊνά και πίσω τμήματα των καθισμάτων και στο κάτω μέρος της κονσόλας.

Η πολυτέλεια και η εργονομία βρίσκουν τον ορισμό τους στην καμπίνα του Geely Starray EM-i, όπως και η άνεση. Χωρίς φυσικά κουμπιά, παρά μόνο διακόπτες για τον κλιματισμό στη βάση της κονσόλας, όλες οι λειτουργίες γίνονται μέσα από την οθόνη αφής 15,4 ιντσών του infotainment. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι χρειάζεται αρκετή εξοικείωση, ώστε να μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις εύκολα και χωρίς να αποσπάται η προσοχή σου από τον δρόμο, καθώς οι περισσότερες κατασκευαστές στριμώχνουν όλες τις ρυθμίσεις σε μια οθόνη, απορρίπτοντας την αισθητική των διακοπτών, που θυμίζουν προηγούμενες δεκαετίες. Σημεία των καιρών κι αυτά.

Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης και είναι κάτι που το χρειάζεσαι, όπως και τις ασύρματες θέσεις φόρτισης smartphone. Το δε ηχοσύστημα Flyme 1.000W με 16 ηχεία, προσφέρει ήχο… καμπάνα.

Επίσης, ο 10,2 ιντσών ψηφιακός πίνακας οργάνων σου δίνει βασικές πληροφορίες, κατανάλωση, ταχύτητα και λοιπά, ενώ το Head-up Display προβάλλει περισσότερες στο παρμπρίζ και διευκολύνει τα μέγιστα.

Η μεγάλη πανοραμική και ανοιγόμενη οροφή χαρίζει πολλή φωτεινότητα στην καμπίνα και το σκίαστρο που φέρει, χρειάζεται για τις ακραίες ηλιοφάνειες του ελληνικού καλοκαιριού.

Σε αυτά που παρατηρείς είναι οι ηλεκτρικές ευκολίες στα καθίσματα, για να τα ρυθμίζεις στα μέτρα σου, όπως και τα ηχεία στα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων που σου μεταφέρουν τον ήχο ακριβώς στο αυτί σου.

Μπόλικοι χώροι για 5 ενήλικες επιβάτες, κάτι στο οποίο εξυπηρετεί το επίπεδο πάτωμα του αυτοκινήτου, ασυνήθιστο για Plug-in hybrid, καθώς οι μηχανικοί εξαφάνισαν το τούνελ μετάδοσης κάτω από το πάτωμα.

Μεγάλος και ο χώρος αποσκευών με 528 λίτρα, ικανοποιητικά για το ταξίδι μιας οικογένειας, ενώ οι διάσπαρτοι αποθηκευτικοί χώροι θα φανούν εξίσου χρήσιμοι.

Κι αφού ψηλάφισα την καμπίνα, δρόμο τώρα και μάλιστα μακρύ.

Όπως επισήμανα και στην αρχή, η νέα γενιά του Plug-in Hybrid συστήματος, που ονομάζεται Super Hybrid, έχει βελτιώσει την απόδοση του συστήματος.

Δηλαδή, ενώ διατηρείται η φιλοσοφία του θερμικού κινητήρα, του ηλεκτρομοτέρ και της μπαταρίας, αντί ο θερμικός κινητήρας βενζίνης να είναι πρωτεύων, δηλαδή να κινεί μόνο αυτός τους τροχούς, με το ηλεκτρομοτέρ να ενισχύει την απόδοση και να λειτουργεί ως γεννήτρια, εδώ έχουμε δύο ηλεκτρομοτέρ και διαφορετική λειτουργία. Δηλαδή, το μικρό ηλεκτρομοτέρ κάνει τη γεννήτρια μαζεύοντας ενέργεια στην μπαταρία και το μεγαλύτερο μοτέρ των 218 ίππων, που κι αυτό ανακτά ενέργεια και την προσθέτει στη μπαταρία των 18,4 kWh (υπάρχει και έκδοση με 29,8 kWh), είναι που δίνει την κίνηση κυρίως σε χαμηλές ταχύτητες, όπως στην πόλη, με τον κινητήρα βενζίνης 1.5 lt ισχύος 100 ίππων, να παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται και ειδικά στις υψηλές ταχύτητες, έχοντας το ρόλο της ενίσχυσης. Παράλληλα, μεταφέρει κι αυτός ενέργεια στην μπαταρία.

Μια σύνθετη λειτουργία για την οποία ο οδηγός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, καθώς όλα γίνονται μόνα τους.

Πρακτικά, το αυτοκίνητο ξεκινά ηλεκτρικά, κινείται ηλεκτρικά σε χαμηλές και μέτριες ταχύτητες, και όταν συνεργάζεται ο κινητήρας βενζίνης, τότε η μέση κατανάλωση είναι σχετικά χαμηλή.

Σημειώνω ότι η μπαταρία ποτέ δεν ξεφορτίζεται πλήρως, διατηρώντας τουλάχιστον ο 20% της αυτονομίας της, ενώ μπορείς να επιλέξεις τη διατήρηση της αυτονομίας της, ή την αναπλήρωσή της.

Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος είναι έως 262 ίπποι, όμως μην περιμένεις να τους έχεις όλους, πάντα και παντού. Δηλαδή, στις χαμηλές ταχύτητες και με ενέργεια στην μπαταρία αρκετή, τα 218 άλογα τα νιώθεις κάπως σε εκρηκτικότητα, παρά το σχετικά μεγάλο βάρος του αμαξώματος (περίπου 1.900 κιλά). Στον αυτοκινητόδρομο, με την μπαταρία σε χαμηλά επίπεδα, έχεις την ισχύ του θερμικού μοτέρ και κάτι παραπάνω με την ηλεκτρική, οπότε θα κινηθείς καλά χωρίς φουλ επιδόσεις.

Η έκδοση δοκιμής με τη μικρή μπαταρία βγάζει ηλεκτρική αυτονομία 83 χλμ. σε μικτό κύκλο, που είναι πραγματικά, και στην πόλη φτάνουν τα 112 χλμ., λόγω της ανάκτησης ενέργειας. Η μεγαλύτερη μπαταρία δίνει 126 και 185 χλμ., αντίστοιχα.

Πάντως, τα 83 χλμ. είναι υπεραρκετά για καθημερινές αστικές μετακινήσεις μόνο με το ρεύμα της μπαταρίας, εξοικονομώντας χρήματα. Στα 100 χλμ., η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι 2,4 λίτρα με τη μικρή μπαταρία και 1,4 λίτρα με τη μεγάλη μπαταρία.

Η συνολική αυτονομία που μπορείς να βγάλεις με τη μικρή μπαταρία του μοντέλου δοκιμής, μαζί ηλεκτρική ενέργεια και βενζίνη, είναι 943 χλμ. και με τη μεγάλη 996 χλμ. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα, πολύ μεγάλα με μια φόρτιση και με ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.

Το πώς θα κινηθείς μπορείς να το επιλέξεις κατά το δοκούν. Προσωπικά, στην πόλη, έβαλα το Pure, ενώ στον αυτοκινητόδρομο το Hybrid. Δοκίμασα και το Power για το μέγιστο της ισχύος, αλλά για λίγο, διότι η μπαταρία χάνει αρκετή ενέργεια.

Επίσης, κινήθηκα σχεδόν συνέχεια με την ανάκτηση ενέργειας στο High, για μέγιστο βαθμό, κάτι που μου έδωσε και την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο «κόβει» αρκετά την ταχύτητα όταν αφήσεις το πεντάλ του γκαζιού. Σε καμία περίπτωση δεν είναι One-Pedal Driving, όμως βοηθά.

Προτίμησα και την Comfort αίσθηση στο πεντάλ του φρένου και όχι τόσο την Sport, κάτι που θα χρησιμοποιήσουν και οι περισσότεροι.

Εν κατακλείδι, με ήπια οδήγηση, σε μικτές συνθήκες, με όλα τα χιλιόμετρα εκμεταλλεύσιμα, μπορείς να πετύχεις κατανάλωση κάτω από τα 8 λίτρα στα 100 χλμ. Στην πόλη το είπαμε, δε καις τίποτα.

Το πάτημα του αυτοκινήτου είναι υπέρ της άνεσης με πολλαπλούς συνδέσμους στην πίσω ανάρτηση και με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, μπορείς να αποκτήσεις ένα αυτοκίνητο με τιμή από 32.990 ευρώ, με την προσφορά Freedom Bonus της εταιρείας.