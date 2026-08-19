Η νέα Mercedes-Benz C-Class με κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και plug-in hybrid

Παράλληλα με την κυκλοφορία της ηλεκτρικής Mercedes – Benz C-Class στην ευρωπαϊκή αγορά, το μεσαίου μεγέθους μοντέλο της γερμανικής μάρκας λανσάρεται σε αμαξώματα Sedan και Estate με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά και σε plug-in hybrid έκδοση. Από την παρουσίασή της το 1982, η C‑Class έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια οχήματα, κι έρχεται η νέα C‑Class να συνεχίσει αυτή την ιστορία επιτυχίας πιο ψηφιακή, πιο εκλεπτυσμένη και πιο ευέλικτη από ποτέ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Με αιχμηρή, σπορ σιλουέτα, και εκφραστική φωτεινή υπογραφή, φέρει νέα μάσκα ψυγείου με εντυπωσιακό χρωμιωμένο περίβλημα και φωτισμό περιγράμματος, προβολείς με σχέδιο αστεριού και μια δυναμικά σμιλεμένη μπροστινή ποδιά. Ανάλογα με την αγορά, φωτίζεται και το κεντρικό αστέρι. Δύο νέα χρώματα, τρία νέα στοιχεία διακόσμησης και ένα βελτιωμένο σύστημα ήχου Burmester 3D Surround, ανεβάζουν το υψηλής ποιότητας εσωτερικό σε νέο επίπεδο.

Το ψηφιακό πιλοτήριο συνδυάζει έναν πίνακα οργάνων 31,2 εκατοστών (12,3 ιντσών), και μια κεντρική οθόνη αφής 30,2 εκατοστών (11,9 ιντσών) σε κατακόρυφη μορφή, το νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών είναι ακόμα πιο εργονομικό και εύχρηστο, οι διακόπτες ελέγχου χειρίζονται το cruise control και το DISTRONIC, ενώ ένας περιστροφικός διακόπτης ελέγχει την ένταση του ήχου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Επίσης, το Λειτουργικό Σύστημα Mercedes-Benz (MB.OS) με τεχνητή νοημοσύνη, διαχειρίζεται όλους τους τομείς του οχήματος και επιτρέπει ασύρματες ενημερώσεις για πολλές λειτουργίες του οχήματος, ώστε η νέα C‑Class να παραμένει ενημερωμένη συνεχώς. Η καμπίνα είναι ευρύχωρη, τα πίσω καθίσματα διαιρούνται 40:20:40 και μπορούν να αναδιπλωθούν ξεχωριστά, μεταβάλλοντας το πορτ-μπαγκάζ των 490 λίτρων, σε χώρο φόρτωσης έως 1.510 λίτρα. Η δε πόρτα του χώρου αποσκευών EASY-PACK ανοίγει και κλείνει εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το μοντέλο προσφέρεται με μια ευρεία επιλογή κινητήρων βενζίνης και ντίζελ υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε plug-in hybrid έκδοση. Όλοι οι κινητήρες πληρούν και τις επερχόμενες απαιτήσεις EU7 σε ρύπους. Ο τετρακύλινδρος, 2.0lt βενζινοκινητήρας, με ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση 48 βολτ, στη νέα C‑Class διατίθεται σε τρία επίπεδα ισχύος: C 200 με 177 hp (130 kW) – 270 Nm ροπής, C 250 με 218 hp (160 kW) – 320 Nm, και C 300 με 258 hp (190 kW) – 400 Nm. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο εξελιγμένος τετρακύλινδρος κινητήρας ντίζελ, συμβατός με βιοκαύσιμα, διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος με 163 hp (120 kW) και με 200 hp (147 kW). Όσο για τις plug-in hybrid εκδόσεις, συνδυάζουν τον εξελιγμένο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και διατίθενται με κίνηση στους πίσω τροχούς καθώς και με τετρακίνηση. Η C 400 e 4MATIC Saloon και η C 400 e 4MATIC Estate προσφέρουν ισχύ έως 395 hp (290 kW) και ροπή έως 650 Nm. Η μπαταρία υψηλής τάσης, με ενεργειακό περιεχόμενο 19,53 kWh, επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία έως και 100 χιλιομέτρων. Τα plug-in υβριδικά μπορούν να φορτιστούν με έως και 11 kW σε σημεία φόρτισης AC, όπως ένα οικιακό wallbox, και με έως και 55 kW σε δημόσιους σταθμούς ταχείας φόρτισης DC.