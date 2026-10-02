Η Fiat πρόκειται να αποκαλύψει το Multiplay, μια νέα αντίληψη κινητικότητας

Το Multi φαίνεται ότι ταιριάζει στη Fiat ως φράση και δη ως συνθετικό μοντέλου.

Τη δεκαετία του 1950, η ιταλική μάρκα είχε λανσάρει το 600 Multipla, το οποίο κατάφερε να μεταφέρει 6 άτομα σε μήκος μόλις 3,5 μέτρων.

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Το 1998, το Multipla πρώτης γενιάς αμφισβήτησε ξανά τα καθιερωμένα, προσφέροντας 6 θέσεις σε δύο σειρές, σε ένα αμάξωμα μήκους μικρότερου των 4 μέτρων. Λίγο περίεργο σε εμφάνιση, το είπαν και «ασχημόπαπο», όμως ήταν πρωτοποριακό και έκανε μια χαρά την πολυχρηστική δουλειά του.

Τώρα, η Fiat ετοιμάζεται να αμφισβητήσει και πάλι τα δεδομένα με το Multiplay, ένα πρωτότυπο μοντέλο που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατηγορία, ανταποκρινόμενο στον σύγχρονο τρόπο ζωής, καθώς τα όρια μεταξύ οικογενειακής ζωής, αναψυχής, εργασίας και περιπέτειας γίνονται όλο και πιο ρευστά.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα αντίληψη κινητικότητας, ευέλικτη, προσβάσιμη και εξαιρετικά χρηστική. Η καινοτομία του έγκειται στον επαναπροσδιορισμό του χώρου, της ελευθερίας και της κοινής καθημερινότητας, με τον χαρακτηριστικό τρόπο της Fiat.

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Συνδυάζει τον ανοιχτό χώρο φόρτωσης και την ευελιξία χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ενός pick-up με την άνεση και την προσαρμοστικότητα ενός SUV. Ένας ευφυής μηχανισμός επιτρέπει στο όχημα να μεταβαίνει από τη μία διαμόρφωση στην άλλη με ελάχιστες κινήσεις.

Για τη Fiat, το πρωτότυπο Multiplay αποτελεί επίσης πηγή έμπνευσης για τη μελλοντική ανάπτυξη προϊόντων που θα ολοκληρώσουν τη γκάμα προσιτών οικογενειακών οχημάτων της.

Το μοντέλο θα παρουσιαστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, 12-18 Οκτωβρίου, εκεί που η Fiat θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα τα νέα Grizzly και Grizzly Fastback.