Ο Alex Marquez στην κορυφή των δοκιμών στο MotoGP της Ιαπωνίας

Είχαμε καιρό να δούμε τον Αλεξ Μάρκεθ να κάνει ταχύτερο χρόνο όλων στα δοκιμαστικά και αυτό συνέβη στην Ιαπωνία για τον 16ο αγώνα της χρονιάς του MotoGP.

Σήμερα, στις ελεύθερες δοκιμές που διακόπηκαν με κόκκινη σημαία, ο αναβάτης της Gresini Ducati κυριάρχησε, με τον Αϊ Ογκούρα της Trackhouse, στην πατρίδα του, να είναι 15ος με την Aprilia και να δίνει μάχη αύριο στο Q1 για να πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις και να μπει στο Q2 που οδηγεί στη μάχη για την pole position.

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Κατά τη διαδικασία πτώσεις είχαν τόσο ο Αλεξ Ρινς με τη Yamaha, όσο και ο Λούκα Μαρίνι με τη Honda.

Δεύτερο χρόνο είχε ο Πέδρο Ακόστα με ΚΤΜ και τρίτος ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, ενώ ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia που διεκδικεί τον τίτλο, ήταν 4ος σε χρόνο.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν με την άλλη εργοστασιακή Aprilia βρέθηκε 8ος αλλά μέσα στη δεκάδα του Q2. Στις θέσεις 9 και 10 βρέθηκαν οι Ντιόγκο Μορέιρα και Ζοάν Ζαρκό της Honda.

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Ο αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της Ducati, Φραντσέσκο Μπανιάια, δυσκολεύτηκε για άλλη μια φορά την Παρασκευή, αποτυγχάνοντας να απειλήσει ουσιαστικά την πρώτη δεκάδα, όντας 16ος.

Αύριο θα έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα Sprint.