Με μειωμένη τιμή, από 32.990 ευρώ το Jeep Compass e-Hybrid

Σε μια ιδιαίτερα ελκυστική τιμή, από 32.990 ευρώ, προσφέρεται, πλέον, το Jeep Compass e-Hybrid.

Η βασική έκδοση εξοπλισμού Altitude, με αυτή τη τιμή, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, οθόνη infotainment 16 ιντσών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

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Στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit, υπάρχουν, επιπλέον: LED Matrix προβολείς, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, επενδύσεις καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, θερμαινόμενο παρμπρίζ και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και συναγερμό.

Το κινητήριο σύστημα e-Hybrid αποδίδει 145 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, έχοντας μέση κατανάλωση καυσίμου 5,9 λίτρα/100 χλμ., καθώς σε χαμηλές ταχύτητες μπορεί να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά.

Η αγορά καλύπτεται από 8ετή εγγύηση (ή 120.000 χλμ.), η οποία είναι και μεταβιβάσιμη, καλύπτοντας και τη μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος.