Mercedes-Benz GLB 200 mHEV – Δοκιμή: Ποιοτική, πρακτική και επίκαιρη

Η Mercedes-Benz GLB είναι ένα premium SUV που κρύβει καλά τις αναλογίες του χάρη στη διακριτική αριστοκρατική του εμφάνιση.

Αν και η δεύτερη γενιά του γερμανικού C-SUV μας… χτυπάει την πόρτα, η facelift εκδοχή της GLB 200 της πρώτης γενιάς με τον ήπιας υβριδικής τεχνολογίας κινητήρα των 163 ίππων, την προηγμένη τεχνολογία, τα συστήματα υποβοήθησης και τον καλό εξοπλισμό παραμένει ενδιαφέρουσα.

Η Mercedes-Benz γνωρίζει πολύ καλά να συνδυάζει το elegant στοιχείο, ακόμα και σε μοντέλα που προσανατολίζονται στην πρακτικότητα. Η GLB μήκους 4,6 μ. είναι ένα από αυτά, η οποία με τις compact διαστάσεις προσφέρει ευελιξία, χωρίς να θυσιάζεται η ευρυχωρία, η εργονομία και η πρακτικότητα.

Την ιδιαίτερη «boxy» εμφάνιση, την αγαπάς ή… δεν την αγαπάς, όπως γίνεται με οτιδήποτε αφορά εξωτερική εμφάνιση ή σχεδίαση. Το εσωτερικό από την άλλη, δε… σηκώνει debate.

Είναι μοντέρνο, πολυτελές, ψηφιακό, πρακτικό, λειτουργικό και άνετο. Ποιοτικά υλικά ντύνουν το διάκοσμο, αλουμινένιες λεπτομέρειες δίνουν το δικό τους τόνο, ενώ το touchpad που ήταν κάποτε σήμα κατατεθέν έδωσε τη θέση του σε μία ακόμη θήκη ανάμεσα στις πολλές για τα μικροαντικείμενα.

Δύο οθόνες ενιαίου πάνελ κεντρίζουν το ενδιαφέρον, η μία έχει το ρόλο του πίνακα οργάνων, ενώ η δεύτερη οθόνη αφής των 10,25 ιντσών φιλοξενεί το σύστημα multimedia. Το περιβάλλον MBUX, λοιπόν, μπορείς να το χειριστείς μέσω της οθόνης, των χειριστηρίων στο τιμόνι και των φωνητικών εντολών.

Χωροταξικά, θα μπορούσε να είναι ένα premium πολυμορφικό, εφόσον οι χώροι του μικρομεσαίου SUV είναι άνετοι με στόχο τη λειτουργικότητα, η καμπίνα ευρύχωρη και οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ στην 5θέσια διάταξη του μοντέλου δοκιμής μας φτάνει τα 560 λίτρα, ενώ η δυνατότητα των πίσω καθισμάτων να σύρονται εμπρός-πίσω προσθέτει επιπλέον 200 λίτρα. Θυμίζουμε ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και την 7θέσια διάταξη.

Η Mercedes GLB 200 εξοπλίζεται με έναν turbo τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.332 cc απόδοσης 163 ίππων και 270Nm ροπής, ενώ συνεργάζεται με ένα 48-βολτο ήπιας υβριδικής τεχνολογίας σύστημα, το οποίο διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 10 kW (13,6 ίπποι) και 150 Nm ροπής. Ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο.

Το υβριδικό σύστημα EQ Boost βοηθάει στη βελτίωση οικονομίας καυσίμου, καθώς σε συνθήκες χαμηλού φορτίου και όχι στο οδηγικό πρόγραμμα Sport ο θερμικός κινητήρας σβήνει και η GLB ρολάρει, ενώ όταν αφήνουμε το πόδι από το δεξί πεντάλ ή κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος πραγματοποιείται ανάκτηση ενέργειας. Έτσι, η μέση κατανάλωση σε διάφορες συνθήκες οδήγησης κυμάνθηκε από 8,0 έως 8,5 λτ./100 χλμ. Με προσεκτική οδήγηση η κατανάλωση μπορεί πέσει έως 2 λτ./100 χλμ.

Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή με τις πολλές ρυθμίσεις σε κάθισμα και τιμόνι να βοηθούν να βρεις γρήγορα την ιδανική. Στο δρόμο το γερμανικό C-SUV χαρακτηρίζεται από άνεση, ισορροπημένη συμπεριφορά και πολύ καλό επίπεδο κύλισης. Σε όποιο περιβάλλον κι αν κινηθείς, η GLB 200 αναβαθμίζει τη διαδρομή σου.

Μέσα στην πόλη ξεχνάς ότι οδηγείς SUV, δε σε κάνει με μετανιώνεις τη στιγμή που μπήκες μέσα σε αυτοκίνητο και έμπλεξες στην κίνηση, αλλά σε βοηθάει να χαλαρώσεις με τη σχεδόν αθόρυβη κύλιση, την υποστήριξη του mild hybrid συστήματος που δίνει ισχύ από χαμηλά και το 7άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Το set-up της ανάρτησης είναι ρυθμισμένο ιδανικά μεταξύ άνεσης και πιο δυναμικής οδήγησης αν χρειαστεί, αν και κάποιες έντονες ανωμαλίες του οδοστρώματος κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι οι 19άρες ζάντες του αυτοκινήτου δοκιμής δε βοηθούν στις διάφορες κακοτεχνίες του δρόμου.

Στον αυτοκινητόδρομο παρά τον 1.300άρη κινητήρα, τα χιλιόμετρα φεύγουν άνετα, εύκολα και ποιοτικά. Μόνο στην περίπτωση που πιεστεί ο κινητήρας, όπως για παράδειγμα σε μία προσπέραση, εισχωρεί θόρυβος στην καμπίνα. Σε επαρχιακό δρόμο με στροφές, η mHEV GLB 200 είναι ένα από τα μοντέλα που απολαμβάνεις την κάθε διαδρομή. Ακόμα και στον πιο απαιτητικό ρυθμό την εμπιστεύεσαι και σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής με τη φιλική και ουδέτερη συμπεριφορά της.

Παρά τον premium, αστικό και… προσθιοκίνητο χαρακτήρα της, η GLB μπορεί να σε πάει και σε ήπια εκτός δρόμου κομμάτια, εάν έχεις διάθεση εξερεύνησης.

Η εικόνα που αποκομίζει κάποιος με τη συμβίωσή του με την εξηλεκτρισμένη Mercedes-Benz GLB 200 είναι η συνολική αίσθηση ποιότητας σε κάθε πτυχή. Στην κατασκευή, στη σχεδίαση, στο διάκοσμο και στην οδήγηση. Προσφέρει ξεκούραστα χιλιόμετρα σε πόλη, αυτοκινητόδρομο και επαρχιακές διαδρομές, καλό επίπεδο κατανάλωσης και ελεύθερη είσοδο στον Πράσινο Δακτύλιο ως υβριδική, παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές ρύπων είναι 156 γρ. CO2/χλμ.

Φυσικά, η νέα γενιά κάνει την είσοδό της, αλλά για όποιον θέλει άμεσα ένα C-SUV με τα παραπάνω τα χαρακτηριστικά αποτελεί άριστη λύση για τα λίγα καινούρια διαθέσιμα που υπάρχουν στην αγορά με τιμή 54.000 ευρώ ή για όποιον αναζητεί ένα «φρέσκο» μεταχειρισμένο.