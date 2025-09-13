Nissan: Τέλη του 2025 έρχεται στην Ελλάδα με έως 416 χλμ. αυτονομία

Η Nissan έκανε στροφή και με το Micra στην ηλεκτροκίνηση και το έχουμε επισημάνει από καιρό.

Ένα αυτοκίνητο από τα πιο καλοπουλημένα της Ευρώπης και της ελληνικής αγοράς που απουσίασε για χρόνια, επιστρέφει αυτή τη φορά ως αμιγώς ηλεκτρικό, καθώς ακολουθεί αφενός την τάση της εποχής, και, αφετέρου, την απόφαση της Nissan να δώσει έμφαση στην ηλεκτροκίνηση.

Ναι, το Micra που ξέραμε έκανε τεράστιους όγκους πωλήσεων επειδή ήταν συμβατικό, δηλαδή με θερμικό κινητήρα, ενώ το επερχόμενο Micra, ως ηλεκτρικό δεν μπορεί τώρα να κάνει μεγάλους όγκους πωλήσεων, διεθνώς. Μπορεί, ωστόσο, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ξαναβάλει κόσμο στα καταστήματα της Nissan για να δουν ένα supermini αυτοκίνητο, που τόσο έλειπε από τη γκάμα της μάρκας, και να τονώσει τις πωλήσεις της.

Το νέο Nissan Micra βγήκε στους δρόμους, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να το οδηγήσουμε επί ευρωπαϊκού εδάφους, οπότε η πληροφόρηση περιορίζεται στην εργοστασιακή ενημέρωση. Θα θέλαμε να έχουμε οδηγικά την πρώτη εντύπωση, για ένα τόσο σημαντικό αυτοκίνητο, που πρόκειται να πάρει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα, στα τέλη του 2025.

Η 6η γενιά του μοντέλου παρουσιάζει ένα καλοσχεδιασμένο σύνολο με σύγχρονα αλλά και ρετρό στοιχεία, όπως τα φωτιστικά. Εχει νεανικό ύφος που θα συγκινήσει τους νεότερους σε ηλικία, αλλά μπορεί να κάνει και τους μεγαλύτερους να αισθανθούν νέοι!

Σχεδιάστηκε στο κέντρο της Nissan στο Λονδίνο, με μήκος ελάχιστα κάτω από τα 4 μέτρα, έχει τονισμένους θόλους, προσφέρει διχρωμία στην οροφή, βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα, θα φέρει τροχούς μέχρι 18 ίντσες, το κέντρο βάρους είναι χαμηλό, λόγω της μπαταρίας και το συνολικό βάρος βρίσκεται στα 1.500 κιλά.

Με το μεταξόνιο των 2,54μ., θα μπορέσει και πέμπτος ενήλικας να καθίσει -κάτι που εύκολα δεν γινόταν στο παλιό Micra-, ενώ και τα 326 λίτρα όγκου αποσκευών είναι καλά για ένα μικρό ταξίδι.

Σημαντικό το γεγονός ότι οι μηχανικοί έβαλαν πολλαπλούς συνδέσμους στην πίσω ανάρτηση για μεγαλύτερη άνεση.

Καλόγουστο και στην καμπίνα, με ψηφιακή τεχνολογία και δύο οθόνες 10,1 ιντσών, ενώ τα πλαστικά είναι πιο μαλακά, με αναβαθμισμένη ποιότητα.

Με πλήρη συνδεσιμότητα θα έρθει το Micra, με υποστήριξη φωνητικού ελέγχου και υπηρεσίες NissanConnect, για απομακρυσμένες λειτουργίες, ενώ πλούσια θα είναι και η σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με ισχύ 122 ίππων και μπαταρία 40kWh που χαρίζει αυτονομία έως και 317 χλμ. και σε έκδοση με 150 ίππους και μπαταρία 52kWh που δίνει έως και 416 χλμ. Και οι δύο εκδόσεις είναι προσθιοκίνητες.

Επίσης, σημαντικό είναι ότι θα έχουν δυνατότητα DC ταχείας φόρτισης (έως και 100kW), τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (Vehicle-to-Grid).

Πέραν του Micra, και του νέο ηλεκτρικό LEAF, αναμένουμε από τη Nissan το νέο Juke (με θερμικό και υβριδικό μοτέρ) και ένα αυτοκίνητο μικρό, πόλης.