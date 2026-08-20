Ο Max Verstappen έμεινε στη Red Bull – Ford έως το 2030

Μια ημέρα πριν ξεκινήσουν τα ελεύθερα δοκιμαστικά για το Grand Prix της Ολλανδίας, στην πατρίδα του, στην πίστα του Zandvoort για τελευταία φορά που βρίσκεται στο καλεντάρι, ο Μαξ Φερστάπεν υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη Red Bull – Ford στη Formula 1 έως το 2030.

Με αυτόν τον τρόπο ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής διέλυσε όλα τα σενάρια που τον ήθελαν είτε να σταματάει την καριέρα του στη Formula 1, είτε να μετακινείται σε άλλη ομάδα. Το πρώτο σενάριο είχε να κάνει με τους νέους κανονισμούς που δεν ήταν στα… μέτρα του Ολλανδού, μειώνοντας την οδηγική απόλαυση, και το δεύτερο, με τη Red Bull – Ford να μην είναι ανταγωνιστική στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, καθώς το σασί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί αξιόπιστα στη συνεργασία του με τη μονάδα ισχύος.

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Από τότε που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Red Bull Junior το 2014, και έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα το 2016 με νίκη στο πρώτο του Grand Prix, ο Μαξ έχει γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένας οδηγός. Είναι ένα καθοριστικό κομμάτι της ιστορίας, της ταυτότητας και της επιτυχίας της Red Bull – Ford.

Μαζί, ο Μαξ και η ομάδα έχουν εξασφαλίσει 4 παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών, 2 παγκόσμια πρωταθλήματα κατασκευαστών και 71 νίκες σε Grand Prix, δημιουργώντας μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της σύγχρονης εποχής της Formula 1.

Καθώς προετοιμάζονται να μπουν μαζί στις σεζόν 12 έως 15, αυτή η δέσμευση είναι κάτι περισσότερο από τη συνέχιση μιας ήδη εξαιρετικής συμμαχίας. Είναι μια ισχυρή δήλωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλοδοξίας – και μια κοινή απόφαση να διαμορφώσουν μαζί το μέλλον.

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Ο Λορέν Μίκις, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας της Red Bull – Ford, ανέφερε ότι: «Το γεγονός ότι ο Μαξ συνεχίζει μαζί μας και διατηρούμε τον καλύτερο οδηγό στο γκριντ, είναι φανταστικά νέα για όλους στη Red Bull – Ford, καθώς και για την Formula 1 και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στο σύνολό του.

Πολύ λίγες συνεργασίες στον αθλητισμό επιτυγχάνουν αυτό που έχουν ο Μαξ και αυτή η ομάδα. Από την αρχή, ο Μαξ έχει ενσαρκώσει όλα όσα κάνουν τη Red Bull Racing ξεχωριστή: ασυμβίβαστη ανταγωνιστικότητα, αδιάκοπη αποφασιστικότητα και το θάρρος της αντισυμβατικότητας. Η επίδρασή του στην ομάδα μας και στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Red Bull – Ford ήταν μεταμορφωτική και ήταν θεμελιώδης για όλα όσα έχουμε καταφέρει μαζί.

Αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν περισσότεροι αγώνες να κερδίσουμε, περισσότερα ορόσημα να επιτύχουμε και περισσότερη ιστορία να γράψουμε. Μαζί, συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη με την ίδια αποφασιστικότητα που μας έφερε στην κορυφή του αθλήματος και με ακόμη μεγαλύτερη πίστη σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε. Πολλά θα εξελιχθούν καθώς προχωράμε, αλλά η φιλοδοξία μας παραμένει αμετάβλητη – ενωμένοι από μία κατεύθυνση, ένα όραμα, μία ομάδα».

Ο Μαξ Φερστάπεν, επισήμανε ότι: «Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με την επέκταση του συμβολαίου. Έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με όλους αυτούς για να επιστρέψουμε ξανά στην κορυφή. Αυτός παραμένει ο απώτερος στόχος για τον οποίο όλοι μας εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Red Bull, τον Λορέντ και όλους στη Red Bull Racing για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Πάντα το έλεγα: Η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και νιώθω σαν στο σπίτι μου. Ήρθα στην ομάδα ελπίζοντας να μπορέσω να κερδίσω αγώνες. Αυτό που καταφέραμε μαζί ήταν απλά υπέροχο και μοιραστήκαμε πολλές απίστευτες στιγμές και κερδίσαμε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα. Το να συνεχίσω αυτό το ταξίδι με την ίδια ομάδα με την οποία ήμουν σε όλη μου την καριέρα είναι πραγματικά ξεχωριστό και κάτι που πάντα ήθελα να κάνω.

Το να συνεργάζομαι με τον Λορέν τώρα για πάνω από ένα χρόνο ήταν επίσης υπέροχο, βλέπω ένα σαφές όραμα που έχει για την ομάδα. Όλοι στο Milton Keynes πιστεύουν σε αυτό που χτίζουμε και ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο, να αγωνίζομαι για περισσότερες νίκες και να αγωνίζομαι για πρωταθλήματα καθώς συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον.

Το να κάνω αυτή την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του τελευταίου Grand Prix στο Zandvoort είναι μια σπουδαία στιγμή και για μένα. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε στους οπαδούς ένα ξεχωριστό αποχαιρετισμό για τον τελικό αγώνα».