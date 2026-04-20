Οι πρώτες λεπτομέρειες του νέου smart #2

Στις 12 Ιουνίου 2026 θα δούμε και θα οδηγήσουμε στη Ρώμη το νέο smart #2, που επαναφέρει την ιδέα του διθέσιου μοντέλου που έγραψε ιστορία.

Ωστόσο, το νέο smart #2 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις πρώτες εικόνες του μοντέλου που θέλει να επαναπροσδιορίσει την αστική μετακίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επανασχεδιασμένο από τη Mercedes-Benz Global Design Team, το smart Concept #2 ερμηνεύει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας μέσα από ένα ύφος που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του στυλ, όπου η λειτουργικότητα μετατρέπεται σε μόδα. Πιστό στη φιλοσοφία «Love, Pure, Unexpected», ξεχωρίζει χάρη στο δίχρωμο συνδυασμό ματ λευκού και ζεστού χρυσού, με εκλεπτυσμένες γραμμές, κομψά κουμπώματα και λεπτομέρειες από δέρμα.

Παράλληλα, το Concept #2 αναδεικνύει με σαφήνεια τη χαρακτηριστική φιλοσοφία της smart που είναι μια ξεχωριστή, συμπαγή μορφή και μια αρμονική συνύπαρξη αντιθέσεων που αποκαλύπτουν διακριτικές, απρόσμενες λεπτομέρειες κάτω από την επιφάνεια.

Εξάλλου, στο επίκεντρο του smart Global Brand Event στις 22 Απριλίου στο Πεκίνο, και εν συνεχεία στη Διεθνή Έκθεση Auto Beijing 2026, εκτός από το smart Concept #2 θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα και το smart #6 EHD, του πρώτου premium fastback sedan στην ιστορία της μάρκας που θα είναι διαθέσιμο μόνο στην Κίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν αναμονή για την πλήρη αποκάλυψη του πρωτότυπου smart Concept #2, και αργότερα του μοντέλου παραγωγής.