Ένα όχημα εξοπλισμένο με τα ελαστικά εκτός δρόμου Yokohama GEOLANDAR για SUV και φορτηγά, τερμάτισε πρώτο στον αγώνα εκτός δρόμου King of the Hammers, που διεξήχθη στην Καλιφόρνια, από τις 4 έως τις 11 Φεβρουαρίου.

Το νικητήριο όχημα του αγώνα, είναι ένα Can-Am Pro Stock Turbo UTV με οδηγό τον Kyle Chaney. Εκτός από τη νίκη στην κατηγορία του, ο Chaney τερμάτισε πρώτος μεταξύ όλων των κατηγοριών που συμμετείχαν στον αγώνα 4900 Can-Am UTV. Στη συνέντευξή του μετά τον αγώνα, ο Chaney σχολίασε ότι “Ενώ άλλοι αγωνιζόμενοι υπέστησαν τρυπήματα και σκισίματα στο πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών τους, εμείς δεν είχαμε σκασμένο ελαστικό σε όλο τον αγώνα.

Είμαστε σίγουροι για την απόδοση και την ανθεκτικότητα του GEOLANDAR σε οποιεσδήποτε συνθήκες.” Σε έναν άλλο αγώνα της διοργάνωσης, το 4WP Every Man Challenge, ο Duane Garretson τερμάτισε τρίτος με το όχημα κατηγορίας 4500 Yukon Gear and Axle Modified, που έτρεξε με ελαστικά GEOLANDAR.

Το King of the Hammers, ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν για την αγωνιστική περιοδεία της εθνικής σειράς Ultra4 στις ΗΠΑ, συνδυάζει αγώνες στην έρημο και περάσματα σε βράχια και θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες εκτός δρόμου στον κόσμο. Στο φετινό King of the Hammers, η Yokohama Rubber προμήθευσε τα ελαστικά GEOLANDAR σε περισσότερα από 30 οχήματα. Τα ελαστικά που παρασχέθηκαν περιελάμβαναν τα ελαστικά GEOLANDAR M/T G003 για χώμα και λάσπη, συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστικών εκδόσεων, και το αγωνιστικό ελαστικό εκτός δρόμου GEOLANDAR SD.

Τα ελαστικά GEOLANDAR M/T G003 προσφέρουν ανώτερη απόδοση σε όλο το φάσμα των επιφανειών εκτός δρόμου και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, το ελαστικό διαθέτει στιβαρή και επιθετική σχεδίαση που ενισχύει την αίσθηση οδήγησης εκτός δρόμου.

Τα ελαστικά GEOLANDAR της YOKOHAMA, έχουν “σφραγίσει” με τις εκτός δρόμους επιδόσεις τους πολλούς αγώνες όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της κατάκτησης του συνολικού πρωταθλήματος στο Asia Cross Country Rally 2022, του μεγαλύτερου ράλι cross-country της Ασίας, καθώς και πρωταθλημάτων κατηγορίας στο 35ο SCORE SAN FELIPE 250 που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό και το 2022 Method Race Wheels “Casey Folks” από το Vegas στο Reno, ως μέρος της απόλυτης σειράς αγώνων εκτός δρόμου στη Βόρεια Αμερική, Best In The Desert 2022.

Σύμφωνα με το νέο μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης, με την ονομασία YΟΚΟΗAΜΑ Transformation 2023 (YX2023), η YΟΚΟΗΑΜΑ στοχεύει στη μεγιστοποίηση των ποσοστών πωλήσεων των ελαστικών της με υψηλή προστιθέμενη αξία, δηλαδή της εμβληματικής σειράς ADVAN, της σειράς ελαστικών GEOLANDAR για SUV και φορτηγά, όπως και λοιπών χειμερινών ελαστικών. Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής είναι η τοποθέτηση των ελαστικών ADVAN και GEOLANDAR ως μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού σε νέα αυτοκίνητα.

Η εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, εισάγει και διανέμει τα υψηλής ποιότητας ελαστικά YΟΚΟΗΑΜΑ στην ελληνική αγορά, από το 1957. Περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά Yokohama, είναι διαθέσιμες στο www.yokohama.gr