Peugeot Open Days με προσφορές έως τις 25 Απριλίου

Έως τις 25 Απριλίου στα καταστήματα της Peugeot θα παρέχονται ιδιαίτερα προνόμια απόκτησης ενός μοντέλου, επιβατικού ή επαγγελματικού, της γαλλικής μάρκας.

Η ενέργεια «PEUGEOT Open Days», φέρνει το κοινό πιο κοντά στη μάρκα και τη σύγχρονη γκάμα μοντέλων της, από Ηatchback και Fastback, έως Crossover, SUV και επαγγελματικά VAN, με επιλογές που περιλαμβάνουν συστήματα κίνησης βενζίνης, Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Στις προτάσεις ξεχωρίζει το νέο Peugeot 308, που μόλις ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, με τέσσερις διαφορετικές επιλογές συστημάτων κίνησης: Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό, και με τιμή εκκίνησης από 24.900 ευρώ.

Επίσης, στα SUV το best-seller Peugeot 2008 πωλείται στην έκδοση Hybrid Auto από 22.900 ευρώ, το Peugeot 3008 στην ίδια έκδοση από 31.900 ευρώ (συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα με bonus ανταλλαγής), και το 7θέσιο Peugeot 5008 με ίδιο κινητήριο σύστημα Hybrid Auto και τιμές από 36.900 ευρώ.

Επίσης, η Peugeot διαθέτει μία γκάμα που περιλαμβάνει έως και 12 ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα, με κορυφαίες τιμές αυτονομίας στην κατηγορία τους (ενδεικτικά Ε-208 έως 433 χλμ., E-3008 Long Range έως 701 χλμ.), σε νέες εκδόσεις και προνομιακές τιμές με όφελος PEUGEOT e-Move.

Παράλληλα, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα PEUGEOT κατά τη διάρκεια των «Open Days» θα συμμετέχουν σε κλήρωση για τη διεκδίκηση ενός ξεχωριστού δώρου, τη δυνατότητα οδήγησης για διάστημα ενός έτους του νέου Peugeot E-3008.