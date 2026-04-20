Ρεκόρ στην Ανάβαση Ριτσώνας έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος

Το πρωί της Κυριακής ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε ένα ακόμα ρεκόρ καλύτερου χρόνου, αυτή τη φορά στην Ανάβαση Ριτσώνας, και το απόγευμα πανηγύρισε με την ΑΕΚ μια μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ που την φέρνει αγκαλιά με τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Στην Ανάβαση Ριτσώνας, τον τρίτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, με 114 οδηγούς στην εκκίνηση, μεγάλος πρωταγωνιστής στη Formula Saloon ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος που κατέρριψε το ρεκόρ διαδρομής της Ανάβασης με χρόνο 1:58:04. Αυτή ήταν η τρίτη φετινή διαδοχική νίκη του Μάριου Ηλιόπουλου στη Formula Saloon, ο οποίος επικράτησε και στην FST. Δεύτερος ο Ευάγγελος Γεωργούλας με Mitsubishi Lancer Evo IX και τρίτος ο Πιτ Παρθένης με Mitsubishi Lancer Evo IX.

Τέταρτος ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, ο οποίος με το Citroen Saxo επικράτησε στην FSA2L. O Απόστολος Κούσης με Honda Civic Type R FN2 επικράτησε στην FSA.

Στην Ομάδα Α έπειτα από τις ποινές στον Μηνά Μπενή (μεγαλύτερο πλάτος ελαστικών στο Skoda Fabia R5, και στον Χρήστο Λάππα (ίδιο θέμα στο Ford Fiesta R5), νικητής αναδείχθηκε ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC, πρώτος και στην κλάση Α8. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, παραμένουν προσωρινά, καθώς οι δύο αγωνιζόμενοι προτίθενται να καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης των αγωνοδικών.

Στην Ομάδα Α έως 2 Λίτρα, ο Βασίλης Μπάτζανος (Citroen Saxo VTS), κέρδισε άνετα, ενώ ήταν και ο ταχύτερος στην κλάση Α6. Δεύτερος ο Σταμάτης Μάριος Δημητρόπουλος με Citroen Saxo, και τρίτος ο Βασίλης Ανάγνος (Citroen Saxo VTS). Τη νίκη στην Α7 κατέκτησε ο Πανάγγελος Ρέκκας με Honda Civic Type R EP3.

Ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος κυριάρχησε απόλυτα στην Ομάδα Ν, στη Ν έως 2 Λίτρα, και στην κλάση Ν3, οδηγώντας το Honda Civic Type-R. Στη δεύτερη θέση και στις δύο κατηγορίες τερμάτισε ο Διονύσης Γιαννούλης με Honda Civic Type-R EP3, μπροστά από τον Ιωακείμ Θέο με Honda Civic Type R EP3.

Εντυπωσίασε ο Κωνσταντίνος Σάκκος, ο οποίος επικράτησε στην κλάση Ν2, ξεπερνώντας το εμπόδιο του Παναγιώτη Σμυρναίου (Peugeot 106 S16), με τρίτο τον Νικόλαο Καραδήμα με Peugeot 106 S16.

Στην κλάση Ν4, πρώτευσε ο Αναστάσιος Χατζηχρήστου με Mitsubishi Lancer Evo IX.

Στην Ομάδα Ε, τη νίκη κατέκτησε ο Ευάγγελος Τσιούρης με Renault Clio, που ήταν ταχύτερος τόσο στην Ομάδα Ε έως 2 Λίτρα όσο και στην κλάση Ε11. Στη δεύτερη θέση της Ομάδας Ε τερμάτισε ο Γιώργος Κεχαγιάς με Ford Sierra RS Cosworth, μπροστά από τον Νικόλαο Αργυράκη με Citroen Saxo.

Με το Ford Escort MKII ο Ιωάννης Κάτσικας κέρδισε την κατηγορία των Ιστορικών. Δεύτερος ο Γιώργος Γαβριηλίδης με Ford Escort MKI και τρίτος ο Κλέων Τσέτης με Lada VFTS.

Το χειροκρότημα των θεατών απέσπασαν τα 15 αυτοκίνητα Drift που ανέβηκαν στη διαδρομή πλαγιολισθαίνοντας. Χωρίς να έχουν στόχο το χρονόμετρο, οι 15 οδηγοί πρόσφεραν πλούσιο θέαμα.