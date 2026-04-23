Κόστος άνω των €115 εκατ. για την Aegean

Υπολογίσιμο είναι το κόστος που προκαλεί στην Aegean η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου. Όπως ανέφερε, χθες, ο πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης, η αεροπορική θα κληθεί να πληρώσει 90 έως 115 εκατ. ευρώ λόγω του αυξημένου κόστους προμήθειας jet fuel, ποσό που έχει υπολογιστεί βάσει του σεναρίου ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σε διάστημα 30 ημερών. Η αεροπορική έχει, μεν, προχωρήσει σε αύξηση των τιμών των ναύλων κατά 7 έως 8%, αλλά μένει να φανεί ποιο τμήμα του κόστους θα απορροφηθεί μέσω της αναπροσαρμογής αυτής. Σημειωτέον πως η Aegean έχει πραγματοποιήσει hedging (έχει, ήδη, «κλειδώσει» την τιμή προμήθειας, προτού ξεσπάσει η κρίση) για το 60% του καυσίμου. Εν τω μεταξύ, χθες, η Κομισιόν αποφάσισε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο την διασφάλιση της επάρκειας κηροζίνης.

Οι απώλειες των ψηφιακών νομάδων

Ετήσιες απώλειες της τάξεως των 3.000 ευρώ υπολογίζει έρευνα ότι έχουν οι περί τα 50 εκατ. ψηφιακοί νομάδες παγκοσμίως. Ο λόγος; Οι συναλλαγματικές μετατροπές που συνοδεύονται εκτός από το κόστος της διαφοράς ισοτιμίας, από κρυφές χρεώσεις και υψηλά spreads, σύμφωνα με διεθνή έρευνα. Είναι ενδεικτικό ότι η προμήθεια της μετατροπής συναλλάγματος κυμαίνεται από 2% έως 3%, ενώ ένας digital nomad με μηνιαίες δαπάνες 3.000 έως 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων ενοικίων και άλλων παγίων εξόδων), η απώλεια λόγω συναλλαγματικών μετατροπών κυμαίνεται από 60 έως 150 ευρώ κάθε μήνα. Αυτό το ποσό διογκώνεται σε ετήσια βάση, φτάνοντας ακόμα και τα 1.800 ευρώ, προτού καν συνυπολογιστούν τυχόν πρόσθετες χρεώσεις.

Το turnaround της ΕΨΑ

Περιορισμό ζημιών εμφάνιση η ιστορική εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, την οποία στηρίζουν στρατηγικά το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap και η Alpha Bank. Το 2025 οι πωλήσεις ανήλθαν στα 12,6 εκατ. ευρώ με μερίδιο αγοράς άνω του 11%, ενώ οι ζημιές EBITDA περιορίστηκαν σημαντικά. Η θετική πορεία ενισχύθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 με αύξηση πωλήσεων 7% και σχεδόν μηδενικές ζημιές, στο πλαίσιο ενός τριετούς αναπτυξιακού πλάνου (2026-2029). Η εταιρεία εστιάζει στον εξορθολογισμό του κόστους και την ενίσχυση των εξαγωγών. Κομβικό σημείο αποτελεί η έναρξη συνεργασίας με τον Όμιλο Mantis την 1η Μαΐου 2026 για τη διανομή στα παραδοσιακά δίκτυα πανελλαδικά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ πανεθνικά και της περιοχής της Μαγνησίας. Η ΕΨΑ στοχεύει σε θετικό EBITDA και αξιόλογη αύξηση των πωλήσεων έως το τέλος του 2026.

Ο άθλος της αξιοποίησης των κρατικών ακινήτων

Μόλις το 19% των κλειστών και αναξιοποίητων ακινήτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως νομικά «καθαρό», ενώ μόνο το 10% είναι άμεσα αξιοποιήσιμο, σύμφωνα με τον διεθνή δείκτη FREI. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του αποθέματος παραμένει «ανενεργό», καθώς επί της ουσίας υπάρχει μόνο στα χαρτιά, δίχως να καλύπτει πραγματικές ανάγκες. Η BluPeak Estate Analytics επισημαίνει ότι το 32% του συνολικού αποθέματος στη χώρα παραμένει αναξιοποίητο, με μόλις το 25% αυτού να είναι καταγεγραμμένο. Ιδιαίτερα σύνθετη είναι η κατάσταση στη δημοτική περιουσία. Σε ένα σενάριο αξιοποίησης 100 ακινήτων, μόνο το ένα τέταρτο είναι έτοιμο προς χρήση, ενώ το 40% απαιτεί διορθωτικές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία χρησιμοποιούν ψηφιακά μητρώα και γεωχωρικά δεδομένα για την αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας τους. Η κοινωνική απαίτηση για διαφάνεια είναι καθολική, με το 82% των νέων (25-35 ετών) να θεωρεί ότι η έλλειψη ελέγχου εκτοξεύει τις τιμές. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα, το 82% θεωρεί ότι η έλλειψη ελέγχου επηρεάζει άμεσα τις τιμές, ενώ το 75% αξιολογεί ως σημαντική την ψηφιακή καταγραφή όλων των ακινήτων. Στο ίδιο δείγμα, το 81% δηλώνει ότι η στεγαστική του κατάσταση επηρεάζει τις βασικές επιλογές ζωής του, ένδειξη ότι το στεγαστικό έχει πάψει να είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα και εξελίσσεται σε παράγοντα συνολικής κοινωνικής πίεσης.

Αγορές: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού

Το διεθνές σκηνικό για το κόστος δανεισμού και τον πιστωτικό κίνδυνο έχει ήδη γίνει πιο βαρύ και, σύμφωνα με τη Fitch, αυτό δύσκολα θα αναστραφεί πλήρως, ακόμη και αν υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο οίκος βλέπει ότι μια παρατεταμένη πίεση στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μπορεί να κρατήσει ψηλά το ενεργειακό κόστος, να τροφοδοτήσει ξανά τον πληθωρισμό και να περιορίσει τη ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα θα «σφίξει» και τους όρους χρηματοδότησης. Στο κάδρο μπαίνουν και άλλοι κίνδυνοι, από τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων μέχρι το ισχυρό δολάριο και τη νευρικότητα των επενδυτών. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν λήξει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις στις αγορές θα μείνουν εδώ για καιρό.

Δοκιμάζονται οι τράπεζες λόγω ομολόγων

Αν σε διεθνές επίπεδο η Fitch προειδοποιεί για πιο ακριβό χρήμα και πιο δύσκολες συνθήκες χρηματοδότησης, στην ελληνική περίπτωση το ζήτημα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Το ΙΟΒΕ καταγράφει ότι οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν μεγαλύτερη έκθεση σε κρατικά ομόλογα στα χαρτοφυλάκιά τους σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την ώρα που η ΕΚΤ βλέπει ήδη άνοδο στις αποδόσεις και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα από τις αγορές μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αν και τα βασικά μεγέθη των τραπεζών παραμένουν ισχυρά, το ΙΟΒΕ προειδοποιεί πως η μεγάλη έκθεση σε κρατικό χρέος μπορεί να γίνει ένας επιπλέον παράγοντας πίεσης.

«Ιφιγένειες» οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών

Ακραίες καταστάσεις βιώνουν οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών στη χώρα μας, καθώς μέσα στον Απρίλιο έχασαν το 62% των εσόδων τους ως αποτέλεσμα των περικοπών παραγωγής και των μηδενικών ή αρνητικών τιμών χονδρικής. Όπως επισήμανε σχετικά η ομοσπονδία ΠΟΣΠΗΕΦ, οι παραγωγοί έχουν μετατραπεί σε σύγχρονες «Ιφιγένειες», αναγκασμένοι να υποστούν το κόστος μιας αποσπασματικής πολιτικής. Μάλιστα, στο ορατό μέλλον δεν διαφαίνεται «φως στο τούνελ», καθώς τα έσοδα αναμένεται να διατηρηθούν μειωμένα κατά 40% σε ορίζοντα τετραετίας.

Τι «ξημερώνει» στη Βουλγαρία

Μια μετριοπαθή πολιτική πρόκειται να ακολουθήσει ο νεοεκλεγείς ηγέτης της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, καθώς δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα παραμείνει στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ, δίχως να επιδιώκει κάποια ρήξη με την υπόλοιπη Ευρώπη ούτε να γίνει ένας νέος «Όρμπαν». Απομένει να φανεί πώς θα μεταφραστεί αυτή η πολιτική στα ενεργειακά, καθώς η Βουλγαρία αποτελεί, συν τοις άλλοις, βασικό κρίκο στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου. Έτσι, εφόσον ο Ράντεφ επιλέξει μια γραμμή πιο κοντά στη Μόσχα, θα μπορούσε να εγείρει εμπόδια στη διαδρομή του αμερικανικού αερίου προς τα βόρεια, επηρεάζοντας και τη δική μας χώρα.