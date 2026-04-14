Οι αναλυτές σκίζουν τα πτυχία τους. Πολιτικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι, στρατιωτικοί αναλυτές. Για σχεδόν 1,5 μήνα προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν, να μαντέψουν, να εξηγήσουν, να αναλύσουν την επόμενη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, έχουν μελετήσει παλιότερους πολέμους, κρίσεις, εκστρατείες από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Αλλά σοβαρά, τώρα, πως μπορείς να αναλύσεις την επόμενη κίνηση ενός ανθρώπου ο οποίος ονομάζεται Ντόναλντ Τραμπ έχει και το βαλιτσάκι με τα πυρηνικά συν τοις άλλοις και:

Α) Πιστεύει ότι είναι Μεσσίας – γιατρός

Β) Δεν μπορεί να προφέρει σωστά ονόματα χωρών

Γ) Παραγγέλνει μπέργκερ από τα Mc Donald’s και βγαίνει ο ίδιος στην πλαϊνή πόρτα του Λευκού Οίκου να τα παραλάβει (π.χ. έχει μια σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο και τους λέει «μισό λεπτό παιδιά, ήρθε η παραγγελία μου)

Δ) Ενώ έχει συμφωνήσει άλλα να πει με την κυρία που του έφερε το φαγητό από τα Mc Donald’s (πόσο καλό της έκανε που άφησε αφορολόγητα τα φιλοδωρήματα) εκείνος την ρωτάει αν πιστεύει ότι οι γυναίκες πρέπει να παίρνουν μέρος στα ανδρικά – κατά τον ίδιο αθλήματα.

Ε) Βρίζει τον Πάπα

ΣΤ) Βάφει τα μαλλιά του

Ζ) Βρίζει τους δημοσιογράφους στα μούτρα τους

Η) Αποκαλεί την Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση