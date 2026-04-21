Ανεβαίνει στην ατζέντα ο «χαμένος» ΦΠΑ

Ολοένα και πιο ψηλά στην ατζέντα της ΑΑΔΕ ανεβαίνουν διαρκώς οι έλεγχοι στον ΦΠΑ, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και από την αναδιάρθρωση των ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η σχετική απόφαση δεν αφορά μια απλή εσωτερική μετακίνηση αρμοδιοτήτων, καθώς δημιουργεί νέες, ξεχωριστές δομές για την έμμεση φορολογία και, στην Αττική, ειδική Υποδιεύθυνση για Μητρώο, απεικόνιση συναλλαγών και ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνοντας παράλληλα στα ΚΕΦΟΔΕ δυνατότητα μερικών επιτόπιων ελέγχων σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνει ότι για την ΑΑΔΕ ο ΦΠΑ δεν είναι απλώς άλλο ένα πεδίο ελέγχου, αλλά βασικό μέτωπο απώλειας εσόδων, βλέποντας εκεί υψηλό δημοσιονομικό και επιχειρησιακό ρίσκο.

Τα αδιέξοδα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Στον αντίποδα, αν και το ζήτημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι από καιρό στον σκληρό πυρήνα των προτεραιοτήτων της ΑΑΔΕ, τα προβλήματα δεν φαίνεται να λύνονται. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται ξανά και ξανά μπροστά στα ίδια αδιέξοδα, καθώς, ενώ πρέπει να μπουν σε υποχρεωτικό καθεστώς, ακόμα δεν έχουν ένα σαφές «εγχειρίδιο» εφαρμογής. Τα χρονοδιαγράμματα δεν επαρκούν, κρίσιμες λεπτομέρειες παραμένουν θολές, όπως το πότε απαιτείται νέα δήλωση για όσους χρησιμοποιούν ήδη πάροχο και ποιος τελικά φέρει την ευθύνη αν η δήλωση δεν υποβληθεί έγκαιρα. Την ίδια ώρα, το timologio λειτουργεί ως μια δωρεάν λύση, αλλά δεν καλύπτει όλο το επιχειρησιακό πεδίο, αφού δεν διασυνδέεται με POS και IRIS και άρα δεν εξυπηρετεί όλες τις πραγματικές ροές συναλλαγών.

Η κρίση στις Μ.Ανατολή δοκιμάζει και τις εξαγωγές

Κλυδωνισμούς σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και του επιχειρείν και στην εξαγωγική δραστηριότητα έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ποιοι τομείς πλήττονται; Όπως προκύπτει από την έρευνα του Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο αγροδιατροφικός τομέας υφίσταται τις ισχυρότερες πιέσεις, με το 71,4% των επιχειρήσεων να αναφέρει κάμψη ζήτησης. Σημαντικές πιέσεις δέχονται επίσης οι μεταφορές & logistics (66,7%), τα δομικά υλικά (60%) και η βιομηχανία (57,7%), όπου καταγράφονται συχνές ακυρώσεις παραγγελιών και καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το αίτημα για λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης είναι σχεδόν καθολικό, αναδεικνύοντας το μέγεθος της αβεβαιότητας. Βασική προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων με εξαγωγικό προφίλ αποτελεί η μείωση του ενεργειακού κόστους και η επιδότηση του κόστους μεταφορών ως αντίδοτο στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Επιπλέον, ο κλάδος των υπηρεσιών και των μεταφορών εστιάζει στην λήψη μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ρευστότητας. Συμπερασματικά, η κρατική συνδρομή κρίνεται επιβεβλημένη για την ανθεκτικότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Το Carroten και ο Όμιλος Σαράντης

Με δυναμικές επιδόσεις ξεκίνησε το 2026 ο όμιλος Σαράντη, ο οποίος εμφάνισε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημαντική άνοδο λειτουργικής κερδοφορίας (Ebitda) κατά 19%, στα 23,3 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε εντυπωσιακά κατά 214 μονάδες βάσης. Η άνοδος των μεγεθών αποδίδεται στο βελτιωμένο προϊόντικό μείγμα της Σαράντης, ενώ την μεγαλύτερη συμβολή έχουν τα προϊόντα αντηλιακής προστασίας, τα οποία οδηγούν την κούρσα των πωλήσεων (€147,1 εκατ.). Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, η εισηγμένη βάζει στο στόχαστρο την αγορά των ΗΠΑ, επιδιώκει την περαιτέρω διείσδυση της μάρκας Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, ενώ έχει ολοκληρώσει το Go-live του δεύτερου κύματος χωρών στο SAP S/4HANA (Βουλγαρία, Ρουμανία, Δυτικά Βαλκάνια) τον Ιανουάριο 2026. Η διοίκηση της Σαράντης εκτιμά ότι θα επιτύχει κερδοφορία για το σύνολο της φετινής χρονιάς, έχοντας, φυσικά, το βλέμμα της στραμμένο και στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις του ευρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Ο δείκτης «Κίνα»

Μεγάλη διορατικότητα χαρακτηρίζει την κινεζική ενεργειακή πολιτική, αν κρίνουμε από την προετοιμασία που έκανε η χώρα πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα συσσώρευσε την τελευταία διετία ένα τεράστιο απόθεμα πετρελαίου, σαν να ήξερε τι πρόκειται να συμβεί. Πλέον, κατά τη διάρκεια της παρούσας ενεργειακής κρίσης, αποφεύγει να αντλήσει ποσότητες από τα “έτοιμα”, σε αντίθεση με τα δυτικά κράτη που απομειώνουν τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Το Πεκίνο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις ποσότητες που διαθέτει, είτε ρίχνοντας τις τιμές στην εγχώρια αγορά, είτε αποκομίζοντας τεράστια κέρδη πωλώντας τες στο εξωτερικό έναντι υψηλής τιμής. Εντούτοις, δεν πράττει κάτι τέτοιο, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον προεξοφλεί μεγάλη διάρκεια στην κρίση.

Χαμός με τα σορταρίσματα

Την εμφάνισή τους έκαναν ξανά την περασμένη Παρασκευή ύποπτα στοιχήματα στην αγορά του πετρελαίου και των μετοχών. Μόλις 20 λεπτά πριν την ανακοίνωση ότι θα άνοιγαν τα Στενά του Ορμούζ, 750 εκατ. δολάρια έπεσαν σε σορταρίσματα, που στη συνέχεια απέφεραν 10% κέρδη μέσα σε μόλις μια ώρα.

Η αρμόδια αρχή χρηματοοικονομικών προϊόντων στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα σχετικά με το φαινόμενο, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τον τελευταίο 1,5 μήνα που μαίνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στις ΗΠΑ έχει “βουήξει ο τόπος” ότι πρόσωπα της κυβέρνησης Τραμπ εμπλέκονται σε τέτοιες ύποπτες συναλλαγές, γεγονός που αποτελεί βεβαίως μια άκρως παράνομη πρακτική.

Στα παραπάνω θα προσθέσουμε, όμως, το εξής: Μην εκπλαγείτε αν μάθουμε ότι στη χειραγώγηση συμμετέχει πλέον και το ίδιο το Ιράν, το οποίο έτσι κι αλλιώς κρατάει τόσο το μαχαίρι, όσο και το καρπούζι.

Ελλειμματική πληροφόρηση από ΡΑΑΕΥ

Σειρά σημαντικών δεδομένων της ενεργειακής αγοράς έχει πάψει πλέον να παρέχει η ρυθμιστική αρχή ΡΑΑΕΥ, γεγονός που προκαλεί έλλειμμα πληροφόρησης. Η ανεξάρτητη Αρχή έχει να εκδώσει Έκθεση Πεπραγμένων από το 2023 και η τελευταία μηνιαία αναφορά για την αγορά χονδρικής ηλεκτρισμού εκδόθηκε επίσης το 2023. Αντίστοιχα, η πιο πρόσφατη μηνιαία ενημέρωση για τη μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής του φυσικού αερίου δημοσιεύτηκε πριν από ένα ολόκληρο έτος. Άλλωστε, η ίδια η ΡΑΑΕΥ αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση των αγορών.