Το ρεκόρ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αν πούμε ότι η ζήτηση που καταγράφηκε χθες για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν δίχως προηγούμενο, δεν θα πρόκειται για υπερβολή. Ο κορυφαίος όμιλος υποδομών και ενέργειας της χώρας βγήκε στις αγορές ζητώντας 500 εκατ. ευρώ και δέχθηκε προσφορές συνολικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ. Η ζήτηση, δηλαδή, καλύφθηκε 2,4 φορές, ενώ το ποσό που προσφέρθηκε είναι το μεγαλύτερο που έχει συγκεντρώσει ποτέ ελληνικό εταιρικό ομόλογο μέσω δημόσιας προσφοράς. Ένα ακόμη στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η τελική απόδοση του τίτλου διαμορφώθηκε στο 3,2%, χαμηλότερα από το μέσο κόστος δανεισμού (3,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% των τίτλων κατέληξε σε ιδιώτες επενδυτές, γεγονός που οδηγεί πολλούς να μιλούν για ένα πραγματικό «λαϊκό ομόλογο».

Η πληγή των διαρροών (νερού)

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε χθες η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2025 σε εκπροσώπους της χρηματιστηριακής αγοράς. Όπως επισημάνθηκε, η λειψυδρία εξελίσσεται σε μόνιμη πρόκληση για την Αττική, καθώς η μείωση των βροχοπτώσεων τα τελευταία τρία χρόνια έχει «στεγνώσει» τα αποθέματα κατά περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως. Η εταιρεία, σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θωράκισης της υδροδότησης, τα αποτελέσματα του οποίου μένει να φανούν στην πράξη. Εκτός από τις γεωτρήσεις και τα έργα ενίσχυσης του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος, η ΕΥΔΑΠ θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τη μείωση των διαρροών – μια διαχρονική και, σε μεγάλο βαθμό, «αγιάτρευτη» πληγή για το δίκτυο της πρωτεύουσας.

Ανθεκτικός ο όμιλος Φάις

Παρά το ήπια πτωτικό κλίμα στο ελληνικό λιανεμπόριο το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος Φάις έστειλε θετικό μήνυμα στην αγορά, καταγράφοντας βελτίωση σε κρίσιμους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η αύξηση 7% στις συγκρίσιμες πωλήσεις και η ενίσχυση του μικτού περιθωρίου στο 45,4% αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του εμπορικού μίγματος και τη σωστή διαχείριση του κόστους. Παρά τη λογιστική πίεση στα δημοσιευμένα EBITDA λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων (διάθεση μετοχών, διαφημιστικά έξοδα IPO), τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 6%, στα 20,1 εκατ. ευρώ, δείχνοντας υγιή λειτουργική κερδοφορία. Ιδιαίτερα θετική είναι η επίδοση του τομέα ένδυσης-υπόδησης (+8%), που παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, ενώ οι τομείς καλλυντικών και ακινήτων κατέγραψαν αύξηση 5% έκαστος. Συνολικά, η εικόνα επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος Φάις διατηρεί ανθεκτικότητα και αναπτυξιακή δυναμική, προσφέροντας σήμα σταθερότητας σε επενδυτές που επιδιώκουν έκθεση σε καλά οργανωμένες εταιρείες του retail.

Ante portas η πρώτη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Σε πολύ λίγες μέρες αναμένεται η πρώτη λίστα με τις μειωμένες τιμές βασικών ειδών κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης. Υπενθυμίζεται πως στόχος είναι να ενταχθούν 1.000 κωδικοί. Μάλιστα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο παρελθόν, δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλές «δόσεις» νέων κωδικών για να φτάσουμε στον στόχο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί σε δύο ή τρεις «δόσεις», όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, και όχι με μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους. Παράλληλα, όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα πρόστιμα σε Σκλαβενίτη και Lidl, «οι αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας θα συνεχιστούν».

Νόμος της ΕΕ οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα;

Νόμο της ΕΕ θέλει να καταστούν οι περίφημες εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς. Όπως δήλωσε προχθές στη σύνοδο της γερμανικής χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας, «αυτές οι δύο εκθέσεις δεν πρέπει να εξαφανιστούν στα αρχεία της Επιτροπής. Ανήκουν στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Σας διαβεβαιώνω ότι στα δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα – άτυπα την επόμενη εβδομάδα και επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου, πρώτα στην Κοπεγχάγη και στη συνέχεια στις Βρυξέλλες – θα παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει αυτά τα δύο έγγραφα και να διασφαλίσει ότι θα αποτελέσουν μέρος της νομοθετικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Γερμανία: Γιατί η ανάπτυξη καθυστερεί

Η Γερμανία οδεύει σε πιο αργή υλοποίηση των σχεδίων για υποδομές και άμυνα, γεγονός που περιορίζει την αρχικά προβλεπόμενη ώθηση στην ανάπτυξη, προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings. Η εκτίμηση βασίζεται στην πρόβλεψη για αύξηση επενδύσεων από το 2026, με πρόσθετη συμβολή 0,3-0,4% ετησίως στο ΑΕΠ την περίοδο 2026-2030 και μέσο ρυθμό ανάπτυξης 1,2%, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί περίπου το μισό από τα 59 δισ. το 2026 και στη συνέχεια γύρω στα 40 δισ. ετησίως. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις λόγω νομικών και διοικητικών εμποδίων, η τάση υποεκτέλεσης και οι μακροί χρόνοι εκταμίευσης μειώνουν την άμεση επίδραση στην ανάπτυξη, ενώ η γήρανση του πληθυσμού, οι αμερικανικοί δασμοί και ο κινεζικός ανταγωνισμός επιβαρύνουν το περιβάλλον. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται κοντά στο 70% του ΑΕΠ το 2030 από περίπου 62% το 2024, το έλλειμμα στο 2,5% το 2025 και κατά μέσο όρο στο 3,6% την περίοδο 2026-2030, με περιορισμένα περιθώρια δημοσιονομικής χαλάρωσης και αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Χωρίς…αποδέκτη το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Σε σίριαλ εξελίσσεται η εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, καθώς οι δυσκολίες παραμένουν πολλές. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας σε φόρουμ, προανήγγειλε νέα μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της β’ φάσης. Τον Απρίλιο είχε ανακοινωθεί επίσημα μετάθεση με την Α.1052/2025 (Α’ φάση από 2.6.2025, Β’ φάση από 1.12.2025). Ωστόσο, πλέον οι υπόχρεοι επαγγελματίες αναμένουν να ακούσουν το νέο χρονοδιάγραμμα από την ΑΑΔΕ. Μέχρι τότε, τυπικά εξακολουθεί να ισχύει η ημερομηνία της 1.12.2025.

Ασύμφορα τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Οι μηδενικές και αρνητικές τιμές ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό με τις περικοπές παραγωγής, έχουν μειώσει δραστικά τα έσοδα των αγροτών με φωτοβολταϊκά πάρκα το τελευταίο διάστημα. Ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών 400 kW κάνουν λόγο για απώλειες άνω των 1.000 ευρώ μηνιαίως, ως αποτέλεσμα της νέας κατάστασης. Οι αγρότες θεωρούν ότι η συγκυρία δεν είναι τυχαία και εκτιμούν πως υπάρχει σχέδιο ώστε να οδηγηθούν στην πώληση των μη κερδοφόρων έργων τους σε μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς.

Οι διεθνείς συναντήσεις του ΑΔΜΗΕ

Στο roadshow που διοργανώνει η Morgan Stanley στο Λονδίνο θα συμμετάσχει την προσεχή Δευτέρα η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων και την παρουσίαση του επενδυτικού του προγράμματος. Επιπλέον, τον Οκτώβριο ο ΑΔΜΗΕ θα έχει συνάντηση με την ιταλική Terna στη Ρώμη, προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Ιταλίας. Σημειώνεται ότι η ιταλική ρυθμιστική αρχή έχει εγείρει ζητήματα για το συγκεκριμένο έργο, τα οποία πρέπει να επιλυθούν ώστε να μην καθυστερήσει και να ενταχθεί εγκαίρως στους σχετικούς ευρωπαϊκούς καταλόγους. Η προσεχής συνάντηση θεωρείται κρίσιμη για τον συντονισμό των δύο διαχειριστών και τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων.