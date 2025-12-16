Κλιμακώνεται η μάχη ενάντια στο ιδιωτικό χρέος

Έμμεση αναγνώριση ότι το ιδιωτικό χρέος παραμένει ένα ακόμη «αγκάθι» για την ελληνική οικονομία συνιστά η νέα ενασχόληση του οικονομικού επιτελείου με το ζήτημα, μέσω της προώθησης ενός ακόμη πακέτου ρυθμίσεων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η δημιουργία τριών νέων Μητρώων για την καταγραφή του συνόλου των οφειλών πολιτών προς το Δημόσιο και ιδιώτες. Αν προστεθεί και ο Τειρεσίας, τότε διαμορφώνεται ένα σύνολο τεσσάρων μητρώων, στα οποία θα «φακελώνονται» και θα αξιολογούνται οι φορολογούμενοι βάσει της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Υπενθυμίζεται ότι σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων για τα χρέη των πολιτών είχε «περάσει» και σχετικά πρόσφατα, επί υπουργίας Χατζηδάκη.

Αντίθετη εικόνα στο δημόσιο χρέος

Στον αντίποδα της συνεχούς μάχης ενάντια στο ιδιωτικό χρέος, που συχνά αποδίδει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, στο πεδίο του δημόσιου χρέους η χώρα καταγράφει θετικές επιδόσεις. Άλλη μία πρόωρη αποπληρωμή ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες, ύψους περίπου 5,3 δισ. ευρώ. Το όφελος είναι πολλαπλό: όχι μόνο μειώνεται το χρέος – τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτο μέγεθος – αλλά η Ελλάδα απαλλάσσεται και από τους τόκους των ακριβών δανείων του GLF, δηλαδή των διακρατικών δανείων του πρώτου Μνημονίου.

Τα «εξοικονομώ» κινούν την οικονομία

Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα έχουν οι επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης την περίοδο 2025-2050. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η ετήσια συνεισφορά τους στο ΑΕΠ διαμορφώνεται στα 961 εκατ. ευρώ, ενώ σε όρους απασχόλησης αντιστοιχούν, κατά μέσο όρο, σε 28.280 θέσεις εργασίας τον χρόνο. Εννοείται πως όσο περισσότερο συμμετέχει η εγχώρια παραγωγή στις συγκεκριμένες επενδύσεις, τόσο τα οφέλη για το ΑΕΠ, την απασχόληση και τα φορολογικά έσοδα ενισχύονται. Υπολογίζεται ότι για κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ επένδυσης η επίδραση στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου είναι μεγαλύτερη για τις παρεμβάσεις ενίσχυσης της θερμομόνωσης σε κτήρια και, ακολούθως, για τις επενδύσεις εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων και αντικατάστασης των κουφωμάτων παλαιών κτηρίων. Αρκετά μικρότερη, συγκριτικά, υπολογίζεται η επίδραση επενδύσεων για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας. Καλή και άγια η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει η συζήτηση και για την υποχρεωτικότητα της δομικής αναβάθμισης των κτιρίων.

Μοχλός ανάπτυξης η πληροφορική

Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης αναμένεται να κινηθεί ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας έως το 2030, με την αξία του να εκτιμάται στα 13,5 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε περίπου 6% του προβλεπόμενου εθνικού ΑΕΠ, ενώ οι έμμεσες και επαγόμενες επιπτώσεις εκτιμώνται στα 27,8 δισ. ευρώ. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η νέα μελέτη της Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, «Ψηφιακή Ελλάδα 2025 – Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση», η οποία αποτιμά την πρόοδο και τις προοπτικές του κλάδου μέσα από τέσσερις βασικούς πυλώνες: ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες, καινοτομία και έρευνα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Μεταξύ άλλων, η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερους από 1.000 νέους αποφοίτους ΤΠΕ ετησίως έως το 2030, την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο δαπάνες R&D στο 3% του ΑΕΠ και τη βελτίωση της θέσης της χώρας στο European Innovation Scoreboard. Στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Ελλάδα καλείται να περάσει σε πλήρη ψηφιοποίηση και σταθερή χρηματοδότηση των συστημάτων ΤΠΕ, με ορίζοντα μια προληπτική Δημόσια Διοίκηση. Παρά την πρόοδο που αναγνωρίζεται από την πλειονότητα των στελεχών του κλάδου, οι προκλήσεις της γραφειοκρατίας, της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και των καθυστερήσεων παραμένουν καθοριστικές για την επόμενη ημέρα.

Σε πλήρη εξέλιξη το project Voria

Σε πλήρη υλοποίηση βρίσκεται η επένδυση 350 εκατ. ευρώ της North Star Entertainment για τη δημιουργία του project Voria, του ψυχαγωγικού και τουριστικού προορισμού στο Μαρούσι, που θα έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2028. Την πρώτη φάση κατασκευής του έργου έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ, ενώ το προσεχές διάστημα θα γίνει γνωστός ο ανάδοχος του κύριου έργου. Το project Voria, που αναπτύσσεται στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, στο Κτήμα Δηλαβέρη, θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, καζίνο και μεγάλο αριθμό χρήσεων αναψυχής.

Θα διψάσει το Ηράκλειο;

Σε οριακό σημείο βρίσκεται το Ηράκλειο όσον αφορά την επάρκεια νερού, με τα αποθέματα του φράγματος του Αποσελέμη να αντέχουν μέχρι και τον Φεβρουάριο, εάν δεν υπάρξουν ισχυρές βροχοπτώσεις προσεχώς. Εάν συμβεί αυτό, το Ηράκλειο θα διψάσει και γι’ αυτό ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ερώτημα είναι εάν υπάρχει χρόνος για να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις ενόψει της επόμενης τουριστικής περιόδου.

Νέα, και ίσως τελευταία, ένεση για το έλλειμμα των ΥΚΩ

Δεύτερη ενίσχυση μέσα σε έναν χρόνο πρόκειται να λάβει από τον κρατικό προϋπολογισμό ο ειδικός λογαριασμός των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ), που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος λόγω της ακριβής παραγωγής ενέργειας στα νησιά. Η πρώτη φορά ήταν στις αρχές του 2025, με 400 εκατ. ευρώ, αλλά στη συνέχεια το έλλειμμα εκτοξεύτηκε εκ νέου στα 500 εκατ. ευρώ. Έτσι, στον προϋπολογισμό του 2026 υπάρχει πρόβλεψη για νέα ένεση 200 εκατ. ευρώ, η οποία θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, το έλλειμμα. Η κυβέρνηση αναμένει ότι από το νέο έτος θα αρχίσει να γίνεται αισθητή η συμβολή της μεγάλης διασύνδεσης με την Κρήτη, βελτιώνοντας σημαντικά το ισοζύγιο του λογαριασμού. Έτσι, εκφράζεται η ελπίδα ότι δεν θα χρειαστούν εκ νέου έκτακτες ενισχύσεις.

Από τις Βρυξέλλες περνούν πλέον οι αποφάσεις για τα δίκτυα ηλεκτρισμού

Στα χέρια της παίρνει η Κομισιόν την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρισμού, όπως προκύπτει από το νέο πακέτο μέτρων που παρουσίασε προ ημερών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν σχεδιασμό και προσκλήσεις για έργα υποδομών σε κεντρικό επίπεδο, με μικρότερη συμμετοχή των κρατικών φορέων σε σχέση με το παρελθόν. Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων που επιχειρείται από τις Βρυξέλλες έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από ορισμένες κυβερνήσεις όσο και από τους ίδιους τους διαχειριστές των δικτύων. Την αντίθεσή του εξέφρασε ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος διαχειριστών, ENTSO-E, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του ρόλου του στη συνολική διαδικασία.

Στην εποχή του ΑΙ μπαίνει ο ΑΔΜΗΕ

Διαγωνισμό ύψους 5,94 εκατ. ευρώ προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ, με αντικείμενο τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στο πληροφοριακό του σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής σκοπεύει να εφαρμόσει τις νέες τεχνολογίες στον καθαρισμό, τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση των δεδομένων που αφορούν τις επιχειρησιακές του λειτουργίες. Απώτερος στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι να καταστεί πιο έξυπνη και αποδοτική η διαχείριση του δικτύου ηλεκτρισμού.